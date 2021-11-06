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DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca ekim ayında 204 milyon 846 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

ERZURUM 06.11.2021, 10:11
DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca ekim ayında 204 milyon 846 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

TİM ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, ekim ayında Birliğe üye firmalar tarafından 144 ülke/bölgeye ürün gönderildi.

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nin ekim ayında kayda aldığı Sanayi ürünleri ihracatı 146 milyon 820 bin dolar, tarım ürünleri ihracatı 48 milyon 981 bin dolar, Madencilik sektörünün ihracatı ise; göre yüzde 3,32 oranında artışla 8 milyon 754 bin dolardan 9 milyon 044 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birliğin ekim ayında yaptığı ihracatın 146 milyon 820 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada yüzde 2,40 oranında artışla 23 milyon 422 bin dolar ile Kimya sektörü, ikinci sırada yüzde 20,33 oranında artışla 22 milyon 658 bin dolar ile Makine sektörü ve 18 milyon 468 bin dolar ile Hazır giyim sektörü üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinde de yüzde 28,87 oranında artışla 17 milyon 984 bin dolar ihracat gerçekleşti.

DAİB üyesi firmalar, söz konusu ayda tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde 4 milyon 345 bin dolar, Yaş Meyve ve Sebze mamüllerinde 18 milyon 607 bin dolar, Meyve Sebze Mamullerinde 2 milyon 290 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak’a yapıldı

Birliğin ekim ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 54 milyon 857 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 14 milyon 791 bin dolar ile İran, 11 milyon 255 bin dolar ile Azerbaycan Nahçivan, 8 milyon 513 bin dolar ile Almanya, 7 milyon 773 bin dolar ile Türkmenistan, 6 milyon 934 bin dolar ile Suriye takip etti.

DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nin 10 aylık ihracatı 2 milyar 068 milyon doları geçti.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, 2020 yılında ulaşılan toplam ihracatın 26 Ekim 2021 dün itibariyle geride bırakıldığını söyleyerek güncel ihracat verilerine dair değerlendirmede bulundu: “Pandeminin getirmiş olduğu zor koşullar her ne kadar ihracatı, lojistiği, hammadde temini vb. çok zorlaştırsa da, ülke genelinde olduğu gibi Birliğimizde de son 2 yılda ihracatımız oldukça iyi bir performans yakalayarak, 2020 yılında başlayan güçlü ihracat artışımızı 2021 yılında da devam ettirdik. Son 12 aylık veriler baz alındığında, 2020 yılı Ekim ayı ile 2021 yılı Ekim ayı arasında, Birlik ihracatımızın yaklaşık %32 artışla 2,5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Ekim ayı bitmeden ulaştığımız ihracat rakamlarımızla birlikte, güçlü ihracat hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüzü bir kez daha görüyoruz.’’

2020 yılı toplam ihracatına 10 ayda ulaştık

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, “Önemle vurgulamak istediğim bir diğer nokta ise, 2020’nin tamamında ulaştığımız toplam ihracata yılın bitmesine henüz 2 ay kala ulaşmış olmamız. 2020 yılının tamamında 2 milyar 068 milyon $ değerinde ihracata imza atmıştık. Ekim ayının bitmesiyle Birlik olarak ihracatımız bu rakamı geçti. Bu noktada, yıl başında da 2021 yılı için 2,5 milyar $’lık bir ihracat hedefi koymuştuk. İnşallah yıl bitmeden bu hedefimize de ulaşıp, aşmış olacağız. Bu bağlamda, daha yüksek ihracat hedeflerimize birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımıza bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla kutluyor, tüm zorluklara rağmen 2020 ve 2021’i rekorlarla taçlandıran tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ diye konuştu.

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