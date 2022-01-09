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DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, gazetecilerin, son 2 yıldır koranavirüs salgını ve beraberinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen görevlerini layıkıyla yaptıklarını söyledi.

ERZURUM 09.01.2022, 12:24
DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, gazetecilerin, son 2 yıldır koranavirüs salgını ve beraberinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen görevlerini layıkıyla yaptıklarını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle, Yönetim Kurulu adına mesaj yayınlayan DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Türkiye ve dünya ülkelerinin bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan ekonomik sorunlarla uğraştığını ifade etti. Özsoy, bu ortamda yerel ve yaygın Türk Basını’nın, sorunlarına rağmen, çok önemli bir işlev üstlendiğini ve halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda görevini, sorumlu, fedakârca ve hasta olma riskini de göze alarak yerine getirdiğine işaret etti.

Özsoy, mesajında şunları kaydetti: “Ülkemizin her sıkıntılı döneminde üzerine düşen sorumluluğunu defalarca ispatlayan gazeteciler, 2020 yılı mart ayından beri ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsün risklerine rağmen görevlerini yapmaktadır. Normal zamanlarda bir takım sorunlarla mücadele eden gazeteciler ve çalıştıkları kuruluşlar, pandemi sürecine özgü sıkıntılarla da karşı karşıya kalmıştır. Devletimizin diğer sektörlere olduğu gibi basın kuruluşları için uyguladığı tedbir, uygulama ve bazı destekler bir rahatlama sağlasa da, süreçte iş hacmindeki düşüş, gelir kaybına yol açtığından, kağıt ve malzeme fiyatlarında dolara bağlı anormal yükseliş, sigorta, vergi, stopaj, kira, işletme giderleri özellikle yerel basını zor durumda bırakmaktadır. Yaşanan ekonomik sıkıntıların yanında özellikle asgari ücrete getirilen artış da işletmelere ek bir maliyet getirmiştir. Çalışanlar adına bu gelişmeye sevinirken, basın işletmelerinin ayakta kalabilmeleri ve en az zararla çıkabilmeleri için ilave tedbirler, sigorta, vergi indirimi veya teşviki tedbirlerin devam ettirilmesi gerekmektedir. Yerel basının uzun zamandır beklediği resmi ilan tarifesinin biran önce güncellenmesi öncelik teşkil etmektedir.

Ayrıca; basın mensupları bu süreçte kısa çalışma ödeneği ile maaş kaybı yaşamasalar ve sağlık hizmetinden yararlanmaya devam etseler bile, sigortaları 15 gün şeklinde yatırıldığından, emeklilik için gereken süre konusunda 1 yıl kayıpları olmuştur. Pandemi sonrasında basın mensuplarının sorununa bir çözüm bulunmalıdır.

Bunun yanı sıra sektörde devam edegelen sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, gazetelerin ve meslek örgütlerinin görüşleri alınarak belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.

Meslektaşlarımız yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler konusunda uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermişlerdir. Özellikle bu durumun sona erdirilmesi ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için özgürlükçü bir basın ve meslek yasasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yasa her meslekte olduğu gibi gazetecilik mesleğinde de ehil olmayanların bu kimlik altına girmesini engelleyecektir. Ayrıca internet yasasının da biran önce çıkarılması bu alanda yaşanan sorunlara da çözüm olacaktır. “

Özsoy, 10 Ocak 1961 tarihinin, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gün olduğunu da hatırlatarak “ Bu yasa, emekçilerin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda tazminatlarının ödenmesini, belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bir taraftan da gazetecilerin çalıştıkları kuruluşlar da zor bir süreçten geçmekte, ayakta kalma mücadelesi vermekteler. Onun için bir kutlamadan da söz edemeyiz.

Bu gün vesilesiyle, aramızdan ayrılan cemiyet başkanlarımızı, üyelerimizi ve meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ayrıca koranavirüs sebebiyle hayatlarını kaybeden üyelerimiz ve Türkiye’nin değişik yörelerindeki meslektaşlarımıza da Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz . Bu hastalığa yakalanıp, zorlu mücadeleler sonrasında sağlığına kavuşan gazeteci arkadaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun diyerek, tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlıklı günler temenni ediyoruz. Çalışan Gazeteciler Günü’nü gerçek anlamıyla, kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla, meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimizi sunar, sağlık ve başarı dolu günler temenni ederiz.“ diye konuştu.

Medya ve etik paneli

Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Medya ve Etik konulu panel düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon’da 10 Ocak Günü saat 14.00’te yapılacak panele Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Zakir Avşar, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof.Dr.Naci İspir, Prof.Dr. Hüseyin Köse ve Prof.Dr. Besim Yıldırım konuşmacı olarak katılacak.

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