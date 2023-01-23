DAGC Bilirdönmez’i andı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yayınladığı mesajla, DAGC eski başkanlarından Demir Bilirdönmez’i ölüm yıl dönümünde andı.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Bilirdönmez’in Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin bu günlere gelmesinde önemli emekleri bulunduğunu, bu katkıların unutulmayacağını ifade etti.

“Camiamızın ‘Ağabeyisi’" Durdemir Bilirdönmez’in, 23 Ocak 2011 tarihinde aramızdan ayrıldığını söyleyen Özsoy, “Mesleki çalışmalarını hayata veda ettiği güne kadar sürdüren başkanımız, geçen 50 yılda yerel gazetelerde muhabirlik, yaygın basın ve ajanslarda bölge temsilciliği ve bölge müdürlüğü, DAGC kuruculuğu ve iki dönem de DAGC Başkanlığı yapmıştır. Erzurum Basını çalışanları olarak bizler, mesleğin duayeni Durdemir Bilirdönmez’den çok şeyler öğrendik. Hem mesleğin hem de insanlık ahlak ve öğretileriyle birçoğumuzun üzerindeki emeklerini göz ardı edemeyiz, nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Akil ve arif adam

Hayatı boyunca çevresiyle, Erzurum ve şehir dışındaki basın camiasıyla da çok iyi ilişkiler kuran, Bilirdönmez’in, Erzurum Basın camiasının akil ve arif adamı olduğunu vurgulayan Özsoy, şunları söyledi: “Bugün, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti olarak, yalnızca eski başkanımızı değil, önemli bir duayenimizin eksikliğini hissediyoruz. Onun gazeteci kimliğinin yanı sıra beyefendi kişiliğini minnetle hatırlayacağız. Ölüm yıl dönümünde kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. Fatihalar yoldaşı olsun."