DAGC 42 yaşında

Kuruluş yıl dönümü sebebiyle Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkan Feridun Fazıl Özsoy, 24 Kasım 1979’da kurulan derneğin, bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarının sorunlarının çözümünde önemli rol üstlendiğini bildirdi.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerin devam ettiğini bildirdi.

Özsoy, “ Bugün gelinen noktada DAGC önderliği ve genel başkanlığında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 il Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket etmektedirler. Türkiye’de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye’deki 84 cemiyeti ve 9 Gazeteciler Federasyonu’nu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir” dedi.

Kuruluştan bugüne kadar özveri ile görev yapan meslektaşların cemiyetin gelişmesine önemli katkı sunduğunu ve çaba harcadığını anlatan Özsoy, “Bu gayreti yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler. Kuruluşumuzdan günümüze kadar ebediyete intikal eden Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile görevleri başında ve son iki yıldır hep birlikte maruz kaldığımız koronavirüs salgını sebebiyle aramızdan ayrılan üye ve meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC’nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 42. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz ” ifadelerini kullandı.

DAGC’nin basının sorunlarını dile getirmenin yanı sıra hassasiyetleri bulunduğunu da ifade eden Özsoy, “Öncelikle ifade ediyoruz ki, basın, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Vatandaşın haber alma hakkı kutsaldır. Buna özenle riayet edilmelidir. Bir kez daha belirtiyoruz ki, DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. FETÖ terör örgütü ve diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler mesleki sorunlarımızın yanı sıra sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelmektedir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir“ şeklinde konuştu.