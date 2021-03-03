DAG’a ‘İbrahim Hakkı Gözlemevi’ ismi önerisi

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (ERİHDER) Başkanı Nuri Toparlak, Atatürk Üniversitesi tarafından yapımı devam eden, ayrıca Haziran 21 tarihinde yerine monte edilecek teleskopun yerleşkesine “İbrahim Hakkı Gözlemevi’’ olarak verilmesi halkın nezdinde hüsnü kabul göreceğini söyledi.

Toparlak, “Tarihten günümüze Ülkemizin gözbebeği olan Erzurum ilimiz Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluş iradesi ile kendini ispatlayan ve önemini vurgulayan bir şehirdir. Şehrimizin ilmi, astronomi, astroloji, tıp, fizik, matematik, fizyoloji alanlarında çalışmalarıyla kendini dünyaya kabul ettirmiş, büyük mütefekkir Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin adının Atatürk Üniversitesi tarafından yapımı devam eden, ayrıca Haziran 21 tarihinde yerine monte edilecek teleskopun yerleşkesine “ İbrahim Hakkı Gözlemevi’’ olarak verilmesi, halkımız nezdinde hüsnü kabul görecektir. Zülcenaheyn olan bilim adamımızın çalışmalarından örneklerin sergileneceği bir bölümün bu gözlemevinde müze şekline getirilmesi, geçmişten günümüze ülkemizin çaba ve gayretinin bir göstergesi olacaktır. Resmî yazılarımızla Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve teknoloji bakanlığına. Erzurum valiliğimize ve Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne yazılarımızı yazdık. Bu nedenle talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.