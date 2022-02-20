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Dadaşlar hemşehri gecesinde buluştu

Mamak Belediyesi ile Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından birlikte organize edilen ‘ Hemşeri Gecelerinde’ dadaşlar gönüllerince bir gece yaşadılar.

ERZURUM 20.02.2022, 16:45
Dadaşlar hemşehri gecesinde buluştu

Mamak Belediyesi ile Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından birlikte organize edilen ‘ Hemşeri Gecelerinde’ dadaşlar gönüllerince bir gece yaşadılar.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür merkezinde gerçekleştirilen geceye siyaset ve iş dünyasından isimler ,sivil toplum kuruluşları temsilcileri ,Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi.

Salonda yer kalmayınca geceyi dışarıdan takip etmeye çalışan dadaşlar halaylar çekerek gönüllerince eğlendiler.

Baki Apaydın sunumu ve Mamak Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile gece Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasıyla başladı.

Sahne alan Erzurumlu Halk Ozanları Beyzade Aslan, Ali Oltulu ve Muhsin Vural güne emeği geçenlere sazla sözle teşekkür ettiler. Aşıklar hasret kokan türküleriyle memleket özlemini dile getirdiler.

ESAV Erzurum Erkek Bar Ekibinin sahne aldığı gecede Başbar oynanırken tey tey seslerine dadaşlar hep bir ağızdan Can Cannn diyerek eşlik ettiler.

ESAV Mamak Şube Başkanı İlhan Ökmen konuşmasına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur’a teşekkür ederek başladı. Erzurum ve Erzurumlunun Türk Tarihindeki önemine vurgu yaptı.

Erzurumlu siyasilerin kısa bir selamlama konuşmalarından sonra kürsüye gelen ESAV genel başkanı Veysel Karani Aksungur Geceyee emekleri için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Esav Mamak Şube Başkanı İlhan Ökmen’e teşekkür etti.

Aksungur; Kültürel zenginliğimizi yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz diyerek Esav’ın hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Erzurum tarihine değinerek şehrin stratejik öneminin altını çizdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse kürsüye geldiğinde coşkulu kalabalığı görünce hayranlığını gizleyemedi. ‘’Maşallah salonda adım atılacak yer yok’’ diyen belediye başkanı Murat Köse Erzurum ve Erzurumluları çok sevdiğini ifade ederek sözlerine başladı.

Belediye Başkanı Köse Dadaşları selamladıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti : ‘’Biz İlçemizde Belediyeciliği yalnızca yol, asfalt ve şehrin imarı olarak görmüyoruz. Bizim vazifemiz şehirleri imar ederken halkın da gönlünü almaktır” dedi. SSSS

Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır’ın muhteşem türküleriyle beraber diğer halk müziği sanatçıları Şeyda Erdal ve Enis Acar okudukları Erzurum türküleriyle geceye renk kattılar. Halayların çekildiği gecede gönüllerince eğlenen dadaşlar Erzurumlu Meddah Kenan Olpak’ın hem güldüren hem de düşündüren hikayeleriyle memleketlerini yeniden yaşadılar.

Programa emeği geçenlere çiçek ve plaket takdimlerinin ardından gece sona erdi.

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