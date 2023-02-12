Dadaşlar asrın felaketi için birleşti

Asrın felaketinde afetzedelerin yaralarına merhem olmak için Erzurum İş Dünyası tarafından oluşturulan Deprem Yardım Koordinasyon Grubu, topladıkları onlarca tır yardım malzemesini afet bölgesine sevk etti.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (1.OSB), Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB), Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ( PTSO), Oltu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), STK’lar ve birçok iş insanının bir araya gelerek oluşturdukları ‘Erzurum İş Dünyası Deprem Yardım Koordinasyon Grubu’ afet bölgesinde ihtiyaç olan malzemelerin sevkini sürdürüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’yla (AFAD) koordineli bir şekilde hareket eden Erzurum İş Dünyası Deprem Yardım Koordinasyon Grubu, bu güne kadar onlarca tır yardım malzemesi toplayarak afet bölgesine ulaştırdı.

Gönderilen yardımların ilgili noktalara ulaşımı ve yetkili kişilere teslimi bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve devlet kurumları aracılığıyla teyit ediliyor. Ayrıca depremzedelerin ihtiyaç duydukları yardım malzemeleri de yine bu kurumların ilgili ve yetkilileri tarafından tespit edilerek bundan sonra bölgeye sevk edilecek yardım malzemelerinin neler olması gerektiği de ayrıca belirleniyor.

Barınma ve ısınma yardımlarına ağırlık verilecek

Guruptan yapılan açıklamada; devam eden süreçte yardımların muhteviyatını afetzede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda belirlemeye özen gösterildiği belirtildi. Açıklamada, “Şu anda özellikle barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem arz ediyor. Deprem Koordinasyon Merkezi’ndeki arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bundan sonraki yardım malzemelerinin ağırlıklı olarak konteyner, çadır, soba, ısıtıcı, battaniye, seyyar tuvalet ve benzeri malzemelerden oluşmasına çaba göstereceğiz” ifade edildi.

Yardımlarını esirgemeyen tüm Erzurum halkına teşekkür edildiği açıklamada, devam eden yardımlara katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar için adres ve irtibat bilgileri paylaşıldı:

Adres:

Erzurum İş Dünyası Deprem Merkezi 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Ek Arazi No:20

İrtibat:

İhsan Ateş : 0535 212 49 90

Selçuk Bilirdönmez : 0542 694 92 70

Kürşat Karagöl : 0537 724 75 16

Erzurum İş Dünyası Deprem Yardımı Ortak Hesabı:

HALKBANK Erzurum Şubesi

IBAN TR05 0001 2009 3420 0016 0002 03

ALICI

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası