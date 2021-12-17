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Dadaş Rektöre Kazakistan’dan madalya

Dost ve kardeş iki ülke Türkiye ile Kırgızistan’ın ortak kurduğu, eğitimdeki en anlamlı proje olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin dadaş Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk Dünyası’na yaptığı hizmetlerden dolayı bir kez daha ödüle lâyık bulundu.

ERZURUM 17.12.2021, 13:45
Dadaş Rektöre Kazakistan’dan madalya

Dost ve kardeş iki ülke Türkiye ile Kırgızistan’ın ortak kurduğu, eğitimdeki en anlamlı proje olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin dadaş Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk Dünyası’na yaptığı hizmetlerden dolayı bir kez daha ödüle lâyık bulundu.

Üniversitenin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı için Kırgızistan’a gelen Kazakistan Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi Rektörü Beybitgül Karimova, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a Üniversitesinin madalyasını takdim etti.

Kazak Rektör Beybitgül Karimova, takdim sırasında, Rektör Alpaslan Ceylan’ın bu ödüle, Türk Dünyası’na ve Türk Dünyası gençlerinin eğitimine yaptığı katkılardan dolayı lâyık bulunduğunu vurguladı. Alpaslan Ceylan’ın 25 yıldır Türk Dünyası’na yaptığı bilim alanındaki ve sosyal alandaki hizmetlerin büyük önem arz ettiğini ifade eden Beybitgül Karimova, Erzurumlu Rektör Alpaslan Ceylan’ın geleneksel sporların ve oyunların özellikle gençler arasında yaygınlaşmasına olan katkısına da büyük değer verdiklerini, Alpaslan Ceylan’ın tecrübelerinden faydalanmaktan, iki kurum arasında her alanda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türkistan coğrafyasında 25 yıldır bilimsel araştırmalar yapıyor, gönül coğrafyası olarak kabul ettiği Bölgede sayısız insana dokunabilmeyi başarıyor.

Eskiçağ Tarihi, Türk Kültürü, Tarihi Coğrafya ve Strateji uzmanı olan Alpaslan Ceylan, 1998’den itibaren Orta Asya’da tarihi ve arkeolojik araştırmalarda bulundu. Özellikle son 25 yıllık sürede Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Kafkaslar ve Orta Asya İlk Çağ Tarihine yönelik uluslararası bilimsel yüzey araştırmaları, kazılar ve projeler gerçekleştirdi. Ceylan bu kapsamda Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan, Rusya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Nahcivan ve Türkmenistan’da Türk Kültürü ve Tarihi ile ilgili bilimsel projeler yürüttü.. Bu projeler dışında Arnavutluk, Fransa, Hindistan ve Suriye’de araştırma ve incelemelerde bulundu. 30’un üstünde yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun eden Rektör Ceylan, halen Orta Asya ve Türk Kültürü üzerine yaptığı araştırmalarını sürdürüyor. 2012-2016 yılları arasında Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu başkanlığı görevini ifa eden Ceylan, bu kapsamda 7-14 Eylül 2014 Kırgızistan I. Dünya Göçebe Oyunları ve 02-09 Eylül 2016 Kırgızistan II. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon komite üyeliği ve Türkiye delegasyon başkanlığı görevlerini yürüttü. Rektör Alpaslan Ceylan 2016 yılından itibaren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu onursal başkanlık görevini sürdürüyor.

Rektörlük görevine atandığı 1,5 senede Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin gelişmesini sağlayan pek çok projeyi hayata geçiren Alpaslan Ceylan’ın öncülüğüyle iki fakülte, iki enstitü, sekiz laboratuvar, üç atölye kuruldu; Şehit Eren Bülbül Sağlık Merkezi, Kurmancan Datka Sanat Galerisi, yayın ofisi açıldı; sosyal alanlar geliştirilerek Oba Çay Bahçesi inşası, proje ofislerinin yapımı, merkez binanın yenilenmesi, Üniversitenin Manas Televizyonu’nun tüm ülkede karasal yayına başlaması, dijitalleşme süreçlerin, iş süreçlerinin etkin ve verimli bir hâle getirilmesi sağlandı; uluslararasılaşma yolunda önemli adımlar atıldı.

Rektör Ceylan’a madalya takdim eden Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi, Kazakistan’da kadim yükseköğretim kurumlarından biri olarak saygın bir yere sahip bulunuyor. Üniversite Aral Denizi ekonomisi ve Kazakistan’ın güneybatı bölgelerinde çeşitli sektörler için nitelikli uzmanlar yetiştiriyor.

Üniversite, adını, Kazakistan ve tüm Türk Dünyası için çok önemli bir şahsiyet olan Korkut Ata’dan (Dede Korkut) alıyor. Türkistan’da Türk kimliğinin oluşmasında Korkut Ata’nın katkısı büyük. Türk devlet ve topluluklarını birleştiren ortak atalardan birisi olan Korkut Ata bir destan kahramanı, bilinen en eski ozan, Türkler’in Oğuz ve Kıpçak kavimlerine darda kaldıkları zaman yardım eden bir veli ve kopuzun mucidi olarak tarihteki yerini alıyor.

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