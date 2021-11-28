Curlingte Türkiye Şampiyon

Kadın A Milli Curling Takımı A Klasmanında Avrupa yedincisi olarak hem A Klasmanında tutundu, hem de dünya şampiyonası bileti aldı. Erkek A Milli Curling Takımı ise B Klasmanı’nda şampiyon olarak A Klasmanı’na yükseldi. Ay-yıldızlılar elde ettiği başarıyla Dünya Şampiyonası ön eleme müsabakalarına da katılmaya hak kazandı.

Norveç’in Lillehammer Kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonasında Türkiye A Milli Erkek Takımı, B Klasmanında Avrupa Şampiyonu olarak A Klasmanına yükseldi.

Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Erkek A Milli Curling Takımız B Klasmanında şampiyon olarak A Klasmanına yükseldi.

Norveç’in Lillehammer şehrinde B Klasmanında yarışan Erkek Milli Takım grubunu 1’inci sırada tamamlayarak yarı finale çıkmıştı. Yarı finalde İspanya engelini 7-5’lik skorla deviren ‘Bizim Çocuklar’ finalde de Rusya’yı devirdi.

Ay-yıldızlı Culingçilerimiz Rusya karşısında 4-3 galip gelerek B Klasmanında Avrupa şampiyonu olarak A Klasmanı’na yükseldi. Erkek Milli takımımız bu başarısı ile Dünya Şampiyonası ön eleme maçlarına gitme hakkı da elde etti.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Kadın A Milli Curling Takımımızın, 19-27 Mart 2022 tarihleri arasında Kanada’nın Prince George şehrinde yapılacak Dünya Kadınlar Curling Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını belirtirken, erkek A Milli Takımın ise Finlandiya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası ön eleme müsabakalarında ülkemizi temsil edeceğini ifade etti.

Şebin, “Bu bir ekip başarısıdır, hem kadınlarda hem erkeklerde zafer elde etmek ve çifte başarıyı yakalamak bizim için gurur kaynağı” diye konuştu.