banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Cumhuriyet’in 98’inci yılında 98 fidan toprakla buluştu

Aziziyeli çocuklar, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yılında tam 98 fidanı toprakla buluşturdu. Aziziye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileriyle birlikte Daphan’a çıkarma yapan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Erzurum Kongresi ile temellerini bu şehirde attığımız Cumhuriyet’imizin 98’inci yaşını kutluyoruz. Bu özel yıldönümünde bizler de yavrularımızla birlikte 98 fidanı toprakla buluşturalım istedik” dedi.

ERZURUM 28.10.2021, 13:00
Cumhuriyet’in 98’inci yılında 98 fidan toprakla buluştu

Aziziyeli çocuklar, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yılında tam 98 fidanı toprakla buluşturdu. Aziziye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileriyle birlikte Daphan’a çıkarma yapan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Erzurum Kongresi ile temellerini bu şehirde attığımız Cumhuriyet’imizin 98’inci yaşını kutluyoruz. Bu özel yıldönümünde bizler de yavrularımızla birlikte 98 fidanı toprakla buluşturalım istedik” dedi.

Aziziye Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı özel etkinliği, Dadaşkent’teki Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerinin Daphan seyahatiyle başladı. Buradaki Aziziye Belediyesi’ne ait sosyal yaşam alanına öğretmenleriyle birlikte adeta çıkarma yapan öğrencileri Başkan Muhammed Cevdet Orhan da yalnız bırakmadı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıldönümü anısına oluşturulan hatıra ormanında tam 98 fidanı toprakla buluşturan Aziziyeli minikler, etkinlik sonunda dev Türk bayrağı önünde bir de hatıra fotoğrafı çektirdiler. İlkokul öğrencileriyle birlikte fidan dikme etkinliğine katılan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Cumhuriyet’imiz de bundan 98 yıl önce bir fidandı. Ama bugün 98 yaşında ve biz daha nice 98 yılları geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Erzurum, Cumhuriyet’i kuran şehir

Cumhuriyet’in kuruluş hazırlıkları sürecinde Erzurum’un bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Erzurum’da toplanan kongredeki kararlı duruş olmasaydı, Cumhuriyet’i giden bir yol da olmayacaktı. İşte bu yolu açan Erzurum’dur. Dolayısıyla Erzurum demek; Cumhuriyet, Cumhuriyet demek; Erzurum demektir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in aynı zamanda gelecek nesiller için aynı zamanda paha biçilemez bir emanet olduğunun altını çizen Başkan Orhan, şunları kaydetti:

“Bu emaneti koruyacak ve gelecek nesillere taşıyacak olanlar, bugüne ayrı bir anlam kazandıran işte bu çocuklarımızdır. Cumhuriyet’imiz, onlar sayesinde daha da güçlenecek ve ilelebet yaşayacaktır. Bu vesileyle Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3