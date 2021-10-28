Cumhuriyet’in 98’inci yılında 98 fidan toprakla buluştu

Aziziyeli çocuklar, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yılında tam 98 fidanı toprakla buluşturdu. Aziziye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileriyle birlikte Daphan’a çıkarma yapan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Erzurum Kongresi ile temellerini bu şehirde attığımız Cumhuriyet’imizin 98’inci yaşını kutluyoruz. Bu özel yıldönümünde bizler de yavrularımızla birlikte 98 fidanı toprakla buluşturalım istedik” dedi.

Aziziye Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı özel etkinliği, Dadaşkent’teki Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerinin Daphan seyahatiyle başladı. Buradaki Aziziye Belediyesi’ne ait sosyal yaşam alanına öğretmenleriyle birlikte adeta çıkarma yapan öğrencileri Başkan Muhammed Cevdet Orhan da yalnız bırakmadı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıldönümü anısına oluşturulan hatıra ormanında tam 98 fidanı toprakla buluşturan Aziziyeli minikler, etkinlik sonunda dev Türk bayrağı önünde bir de hatıra fotoğrafı çektirdiler. İlkokul öğrencileriyle birlikte fidan dikme etkinliğine katılan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Cumhuriyet’imiz de bundan 98 yıl önce bir fidandı. Ama bugün 98 yaşında ve biz daha nice 98 yılları geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Erzurum, Cumhuriyet’i kuran şehir

Cumhuriyet’in kuruluş hazırlıkları sürecinde Erzurum’un bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Erzurum’da toplanan kongredeki kararlı duruş olmasaydı, Cumhuriyet’i giden bir yol da olmayacaktı. İşte bu yolu açan Erzurum’dur. Dolayısıyla Erzurum demek; Cumhuriyet, Cumhuriyet demek; Erzurum demektir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in aynı zamanda gelecek nesiller için aynı zamanda paha biçilemez bir emanet olduğunun altını çizen Başkan Orhan, şunları kaydetti:

“Bu emaneti koruyacak ve gelecek nesillere taşıyacak olanlar, bugüne ayrı bir anlam kazandıran işte bu çocuklarımızdır. Cumhuriyet’imiz, onlar sayesinde daha da güçlenecek ve ilelebet yaşayacaktır. Bu vesileyle Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.”