Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşadılar

Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü, Erzurum’daki ilk ve orta öğretim okullarında da coşkuyla kutlandı. Erzurum merkez Tatbikat İlkokulu’nda düzenlenen kutlamalar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Okul bahçesinde düzenlenen programda, Okul Müdürü Yener Kütükçü’nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler Cumhuriyet konulu şiirler okudu.

Kutlama programında daha sonra 4-C Sınıfı öğrencileri Cumhuriyet Oratoryosunu seslendirdi. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği programda oratoryo gösterisinin ardından 3-C sınıfı öğrencileri Sınıf Öğretmenleri Seher Yazıcı nezaretinde, ‘10. Yıl Marşı’, ‘Cumhuriyet Çocukları’, ‘Cumhuriyet Güneşi’ ve ‘Hep Sesinleyiz Türkiye’ marşlarını seslendirdiler.