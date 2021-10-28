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Cumhuriyet Bayramı Atatürk Üniversitesi’nde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümünün çeşitli organizasyonlarla kutlandığı Atatürk Üniversitesinde etkinliklere ilgi oldukça yoğun oldu.

ERZURUM 28.10.2021, 12:36
Cumhuriyet Bayramı Atatürk Üniversitesi’nde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümünün çeşitli organizasyonlarla kutlandığı Atatürk Üniversitesinde etkinliklere ilgi oldukça yoğun oldu.

Atatürk Üniversitesi tarafından Doğa Sporları Kompleksinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne olurken, etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Festival alanında öğrenciler, havuza yerleştirilen kano ve botlarda kürek çekerek Türkiye’nin en büyük tırmanma duvarına tırmandılar. Dağcılık ve su sporları ile ilgili gösterilere sahne olan festivalde ayrıca insan sapanı da öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Rektör Çomaklı öğrencilere cağ kebabı ikram etti

Etkinlik alanını ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, burada öğrencilerle bir araya gelerek eğlencelerine ortak oldu. Atatürk Üniversitesi tarafından cağ kebabı, tatlı ve çay ikramının da yapıldığı festivalde Rektör Çomaklı, öğrencilere elleriyle cağ kebabı ikram etti.

Öğrencilerle sohbet eden Rektör Çomaklı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle bu festivalin düzenlendiğini belirterek bu tarz etkinliklerin Atatürk Üniversitesi genelinde devam edeceğini söyledi. Öncelikle Cumhuriyet Bayramını kutlamayı istediklerini aktaran Rektör Çomaklı, festivalin hem bir kaynaşma hem de sportif faaliyetleri arttırmak için yapıldığını dile getirdi.

“Tarihsel Süreçte Cumhuriyet” Paneli Düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı kapsamında devam eden etkinliklerden biri olan Fikirden İcraata Tarihsel Süreçte Cumhuriyet isimli panel, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından Cumhuriyetin 98.yıl dönümü münasebetiyle farklı üniversitelerden panelistlerin katılımıyla çevrimiçi olarak düzenlendi.

Panelde Cumhuriyetin 1923 yılından günümüze siyasal katılım, siyasal süreç ve yıllara göre Türkiye’nin sosyal psikolojisine değinilerek, Cumhuriyetin ilanı, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve nüfus alanlarında geçirdiği zorluklar verilerle anlatıldı. Özgürlük fikriyle filizlenen, bağımsızlık mücadelesiyle yeşeren ve Cumhuriyetin kuruluşuyla da nihayete ulaşan Milli Mücadelenin önemine vurgu yapılan panelde katılımcılar birçok açından konuyu ele aldılar. Gelecek süreçte de takip edilebilmesi adına kayıt altına alınan panel, iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Etkinlikler, “İstiklali Erzurum’dan Ankara’ya Haykıranlar” Konseriyle Devam Etti

Cumhuriyet Bayramı şenlikleri, diğer bir etkinlik olan İstiklali Erzurum’dan Ankara’ya Haykıranlar isimli konserle devam etti. 15 Temmuz Milli İrade Salonunda geniş bir katılımla düzenlenen konserde sevilen ses sanatçıları Onur Şan ve Yavuz Değirmenci kahramanlık türküleriyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektör yardımcıları, kurum yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenci ve çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde duygulanan katılımcılar türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Türk Bayraklarının coşkuyla dalgalandırıldığı gece, şehitlerimize ve gazilerimize minnet dilekleriyle son buldu.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Bayramı Zirve Tırmanışı etkinliği kapsamında 29 Ekim sabahı Palandöken’in zirvesine yapılacak tırmanışla sona erecek.

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