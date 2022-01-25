Çortutu pancarı ve Aşmalı yahni tescil edildi

Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil başvurusu yapılan Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni tescil edilerek coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Erzurum Ticaret Borsası tarafından 24.03.2021 tarihinde başvurusu yapılan Dosya numarası C2021/000137 olan Çortutu Pancarı 24.03.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 27.12.2021 tarihinde tescil edilerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, Erzurum Ticaret Borsası tarafından 24.03.2021 tarihinde başvurusu yapılan dosya numarası C2021/000138 olan Aşmalı Yahni 24.12.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 27.12.2021 tarihinde tescil edilerek Coğrafi İşareti Tescil Belgesi verildi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal yaptığı açıklamada Erzurum’da bulunan ürünler için coğrafi işaretli tescil Belgesi almak için büyük çaba ve emek harcayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, “Erzurum ilimizin yöresel lezzetleri tatları ve yöresel ürünleri için Türk Patent Kurumu tarafından Coğrafi İşaretli Tescil Belgesi alınmasına yönelik gayret gösteren tüm resmi kurum kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine emeklerinden dolayı müteşekkiriz” dedi.

Coğrafi İşaretin hem il tanıtımında ve hem de ürün pazarlamada oldukça önemli bir rolü olduğunu belirten Almaz, “Şuan ilimiz bu konuda 11.sırada yer almaktadır. Ticaret Borsamızın yoğun cabası ve müracaatları ile yaklaşık 50 ürünümüz daha tescil inceleme sürecindedir. Yakın zamanda bu ürünlerimizde sırasıyla tescil alıp ilimizi tanıtım ve pazarlama anlamında ilk sıralara taşıyacaktır” diye konuştu.