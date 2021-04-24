Çomaklı: ‘Sözde Ermeni soykırımı yalanını kınıyoruz’

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sözde ermeni soykırımı hakkında bir mesaj yayımladı.

Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüzyıllardır çeşitli milletlerle sorunsuzca, adalet içeresinde beraber yaşayan Osmanlı İmparatorluğu zayıflamaya, eski gücünü kaybetmeye başlayınca Millet-i Sadık’a olarak bilinen Ermeniler Osmanlıyı bu zor günlerinde yalnız bırakmakla kalmayıp isyan ederek tarihe geçecek büyük bir zulmü başlatmıştır.

Rusların desteğini arkasına alan Ermeni Taşnak Çeteleri başta Erzurum, Kars ve Van olmak üzere birçok şehirde birbiri üstüne katliamlar yapmaya başladı. Bu durum üzerine 1915 yılında çıkartılan Tehcir Kanunu ile Ermeniler, geride kalan mallarının değeri ödenerek göç ettirildiler.

Ancak Ermenilerin ve kimi Batılı devletlerin yıllardır büyük bir titizlik ve gayretle sürdürdükleri lobi faaliyetleri ile Türkiye, tarih ve insanlık sahnesinde bir soykırımcı olarak gösterilmeye, asla yapmadığı ancak inatla üzerine yapıştırılmaya çalışılan bu yafta ile karalanmaya çalışılıyor.

Bir Müslüman ve Türk olarak hiçbir şekilde bize yakışmayan ve bizle bağdaşmayan bu durumun konuşuluyor olması bile üzüntü vericidir. Tamamen siyasi duygularla bir milleti lekelemek adına ortaya konulan sözde bir katliam yıldönümü düzenlenmesini yürekten kınıyoruz.”