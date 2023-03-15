Çomaklı, Kara Fatma’yı anlattı

Araştırmacı-Yazar Zekiye Çomaklı Kara Fatma’yı düzenlenen konferansta öğrencilere anlattı.

Çalışmalarını Mecidiye Anadolu Lisesi öğrencileri ile de paylaşan Çomaklı, hakkında oldukça fazla bilgi kirliliği olan Kara Fatma’nın asıl hayat hikâyesini Üniversitelerin, STK’ların, Okulların davetleri üzerine anlatarak Kara Fatma konusunda ulaştığı gerçekleri aktarmaya devam ediyor.

Çomaklı, “Tarihimizi doğru bilmezsek geleceğimiz onun bunun uydurmaları ve yalan yanlış bilgiler ile ziyan olur gider. Bu yanlışlardan birisi de ne yazık ki Erzurumlu Kara Fatma ile ilgilidir. Pek çok kişi Kara Fatma hakkında yazılar, öyküler, romanlar yazıyor tamamı kendi hayal ürünlerinden oluşan eserler ortaya çıkarıyorlar. İşin en acı tarafı 93 Harbi diye anılan Osmanlı-Rus savaşı kahramanı Nene Hatunla Kara Fatmanın karıştırılmasıdır.

1888 doğumlu olan Kara Fatma Erzurum İli Aşkale ilçesi Çay köyünden Mısır kökenli Deli Ahmet Paşanın torunlarından Abdullah efendinin kızıdır, kardeşi ve çocuğu yoktur. Subay olan ve Sarıkamış’ta şehit olan eşinin kıyafetlerini giyinerek Sivas Kongresi hazırlıkları için Sivas’ta bulunan Mustafa Kemali gidip buluyor, savaşa katılmak istediğini beyan ediyor ve Mustafa Kemal kaşının gözünün karalığından değil yüreğinin cesaretinden dolayı ona Kara lakabını veriyor. Kara Fatma onbaşı rütbesi ile İstanbul’da Milis kuvvetlere katılıyor ve gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Üsteğmenliğe kadar yükseliyor, dünya literatüründe ilk üsteğmen kadın olarak yer alıyor ama doğduğu yerde gerektiği şekilde tanınmıyor. Onu yazanlar kardeşi, oğlu ve ailesinde ki kadınlar ile savaşa katıldığını yazıyorlar tam uydurma bir Kara Fatma hikâyesi ile maddi kazanç sağlıyorlar. Özbeöz Erzurum evladı olan tarihi büyüklerimize sahip çıkmak amacı ile 3.5 yıllık çalışma sonucunda ortaya çıkardığım gerçekleri anlatmak boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Bu konularda hassasiyet gösteren ve yaşadığı coğrafyanın tarihini doğru olarak geleceğe taşıma gayreti içinde olan yetkililerimiz oldukça inşallah bu toprakları bize vatan olarak bırakan büyüklerimize vefa borcumuzu ödemeye çalışırız” dedi.

Mecidiye Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Atmaca’ya, öğretmenlere ve öğrencilerine konuya hassasiyet gösterdikleri için teşekkür eden Çomaklı, Deprem nedeni ile erteledikleri konferanslarının Ankara ESAV, Eskişehir Erzurumlular Derneği ve Kocaeli Aşkaleliler derneklerinde devam edeceğini sözlerine ekledi.