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‘Çiz ve anlat’ kanalıyla hikayeler renkleniyor

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Nur Erbek’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı suluboya çalışmaları büyük ilgi görüyor. Videolarında hikâyeler anlatan genç mimar, insanların suluboyayı öğrenirken bir yandan da yeni hikâyeler öğrenmesi amaçladığını söylüyor.

ERZURUM 03.05.2021, 13:27
‘Çiz ve anlat’ kanalıyla hikayeler renkleniyor

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Nur Erbek’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı suluboya çalışmaları büyük ilgi görüyor. Videolarında hikâyeler anlatan genç mimar, insanların suluboyayı öğrenirken bir yandan da yeni hikâyeler öğrenmesi amaçladığını söylüyor.

Sosyal Medya üzerinde birçok kitleye ulaşarak, suluboya eşliğinde sanat ve edebiyatla uğraşan insanları bir araya getirdiğini ifade eden Erberk, Instagram ve Youtube’da ‘Çiz ve Anlat’ kanalında farklı bir teknikle hayatı renklendirdiğini dile getirdi.

Erbek, “Aslında mimarım, şu anda Gazi Üniversitesinde yüksek lisans yapmaktayım. 2018 yılından beri profesyonel olarak suluboyayla ve çok daha uzun süredir edebiyatla ilgileniyorum. 6 yıldır çeşitli dergilerde yazarlık yapıyorum. Şu anda İkrar Dergisinde görev almaktayım” dedi.

“Youtube kanalımda her hafta suluboya eşliğinde hikâyeler anlatıyorum.” diyen Erbek, şunları kaydetti:

“Suluboya hakkında videoları izlemeyi çok sevsem de konuşma olmadığı için veya teknik meselelerden bahsedildiği için çoğu zaman izleyici olarak sıkılıyordum. Benim yapmak istediğim kanalımda insanların suluboyayı öğrenirken bir yandan yeni hikâyelerde öğrenmesi. Çünkü insan bir hikâyeden ibarettir ve en sevdiği şey de başkalarının hikâyesini dinlemektir. Bu yüzden kitap, dizi, gündelik hayattan hikâyeleri suluboyayla renklendiriyorum. Yani diğer resim veya kitap kanallarından farklı olarak her ikisinin bir arada olduğu bir platform kurdum. Amacım Türkiye’de resim sanatıyla ve edebiyatla uğraşan insanları birleştirmek.’’
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