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Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladıkları, yem bitkisi tohum dağıtım programı gerçekleştirildi.

ERZURUM 16.09.2021, 16:07
Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladıkları, yem bitkisi tohum dağıtım programı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ’Bitkisel Üretimi Destekleme Projesi’ kapsamında çiftçilere dağıtılması planlanan bitki tohumları Aşkale de düzenlenen programda dağıtıldı.

Aşkale Belediye Bahçesinde düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, İlçe Tarım Müdürü Fatih Kalkan, il ve ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Tarım Müdürü Osman Akar, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Vali Okay Memiş günün anlamına uygun konuşmalar yaptılar.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldıktan sonra Aşkale’ye ait organik üretim yapılan stantlar ve Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait tarım aletleri incelendi.

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