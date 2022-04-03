Çiftçi dostu başkana, şeref belgesi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi, tarım sektörüne yaptığı desteklerden dolayı Malazgirt Ziraat Odası tarafından ödüllendirildi. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, “Çiftçi Dostu Şeref Belgesi”ni DAP BKİ Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e takdim etti.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve Sanayi Sitesi Başkanı Cihat Usta, Erzurum’da bulunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, Malazgirt ilçesine sağlanan maddi ve manevi katkılardan dolayı DAP İdaresi’ne teşekkür eden Malazgirt heyeti, özellikle çiftçilere sağladığı tarımsal desteklerden dolayı ise Başkan Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç tarafından ‘Çiftçi Dostu Şeref Belgesi’ verildi.

Ziyaretlerinden dolayı Malazgirt heyetine teşekkür eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bugüne kadar aldığı en anlamlı belgenin “Çiftçi Dostu Belgesi” olduğunu söyledi. Çiftçilere hizmeti kendilerine görev edindiklerini belirten Demirdöğen, “Desteklerimizin yüzde 78’i tarım sektörüne ait. İdare olarak, tarımı nitelikli, çiftçiyi ise daha prestijli meslek sahibi yapmak istiyoruz. Üreticilerin işini kolaylaştırmak ve iş yükünü azaltmak istiyoruz. Bu anlamlı belgeyle bizleri onurlandıran çiftçilerimize ve odamıza teşekkür ediyorum” dedi.