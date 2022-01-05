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Ceylan ailesinin acı günü
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın abisi Rıza Nur Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.
ERZURUM 05.01.2022, 13:43
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın abisi Rıza Nur Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.
Ceylan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, aile yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.