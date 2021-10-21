Çelebi güven tazeledi

Türkiye Tarım Orman Toprak Su Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikasının Erzurum Şube Başkanlığının 2. Olağan Genel Kurul seçimi yapıldı. Tek liste halinde yapılan seçimde Türkiye Tarım Orman Toprak Su Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Erzurum Şube Başkanı Yaşar Çelebi, delegelerin tüm oylarının alarak, yeniden başkan seçildi.

Yapılan 2. Olağan Genel Kurul seçim sonucunda şube başkanlığına Yaşar Çelebi şube sekreterliğine Saim Önal mali şube sekreterliğine Ahmet Uzun yönetim kurulu üyeliklerine ise Nurettin Arı ve Ruhi Yeğiner seçildi.

Genel kurul seçimine Türkiye Tarım Orman Toprak Su Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Genel başkanı İlhami Polat Erzurum il tarım ve orman müdürü Osman Akar Türk-iş temsilcisi ve Erzurum Demir Yol İş Sendikası Başkanı Yusuf Gökcan ve Erzurum’da bulunan Türk işe bağlı sendika başkanları katıldı.

Üye sayısını artırmak çalışmalar yapacağını ifade eden Türkiye Tarım Orman Toprak Su Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Erzurum Şube Başkanı Yaşar Çelebi, 8 ilde faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini Erzurum Şubesi olarak bin civarında üyelerinin bulunduğunu söyledi.

Çelebi, “Türkiye Tarım Orman Toprak Su Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Erzurum Şube Başkanlığının Olağan Genel Kurul seçimini yaptık. Bizim 8 ilde faaliyetimiz var. Burada üyelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Şube olarak bin civarında üyemiz var. Biz bu üye sayımızı daha yukarıya çekmek için çalışma yapıyoruz. Bizi üyelerimiz için varız ve onların desteğiyle her zaman daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünün ve bağımsızlığının, demokratik ve laik sosyal hukuk devletinin, Atatürk ilkelerinin, katılımcı parlamenter demokratik düzenin ve insan haklarının savunucusu ve güvencesidir. Geride bırakılan yıllarda üyeleri için güvence, sendikasız tarım işçileri için umut olan Türkiye Tarım Orman Toprak Su Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası tüm tarım işçilerinin daha iyi çalışma ve yaşama koşullarına kavuşması için mücadelesini sürdürmektedir’’ dedi.