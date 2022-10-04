CBS eğitim seminerine büyük ilgi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Temsilciliği tarafından düzenlen “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Eğitim Semineri” yoğun katılımla gerçekleşti. İbrahim Erkal Dadaş Sanat Merkezi’nde yapılan eğitim programına yaklaşık 400 kursiyer katıldı.

Eğitim seminerinin açılışına Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ ile çok sayıda Harita Mühendisi ve kursiyer katıldı.

Yıldırım: CBS artık hayatın her alanında yer alıyor

Eğitim seminerinin açılışında konuşan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanı Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım, coğrafi bilgi sistemlerinin artık hayatın her alanında yer aldığını söyledi.

Günümüzde insanların önemli kararlar vermek için bilgi teknolojilerine daha fazla güvendiğine dikkat çeken Başkan Yıldırım, bu bağlamda konumsal karar destek sistemleri olarak coğrafi bilgi sistemlerine çok fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Örneğin, internet üzerinden beğendiğiniz bir ürünün kargo süreci takip ettiğiniz takip sorgulama sistemi ve bir parselin konumu, yeri, cinsi hakkında bilgi sahibi olduğunuz tapu ve kadastro parsel sorgu sistemlerimin alt yapısını oluşturmaktadır.” dedi.

Yetişmiş Eleman Eksikliği Giderilmelidir

Ülkemizde bilimsel çalışmalarda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde coğrafi bilgi sistemleri konusunda yetişmiş eleman eksikliğinin giderilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım, bu sayede teknolojinin etkin olarak kullanılabileceğini ve her yıl kamu kurum ve kuruluşlarında yatırım fizibilite gibi birçok alanda maliyetlerin düşürülmüş olacağını ifade etti.

Dünyanın Geleceği Bilişim Üzerine

“Hedefimiz büyük verinin analizi ve karar destek sistemleri ile karar alıcı mekanizmaların daha etkin ve verimli hale getirilerek bu alanda herkesin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.” diyen HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, şunları kaydetti: “Gelişmiş ülkeler ‘bilişim çağını’ yaşarken ve dünyanın geleceği bilişim üzerine şekillenirken ülkemizin bu değişime kayıtsız kalması elbette düşünülemez. Tüm bu değişim süreci içerisinde CBS de bilişim politikası oluşturma yönünde acil gündeme alınmalıdır. Bir teknolojinin kullanılması ve yaygınlaşmasında eğitimli iş gücü düşünüldüğünde, CBS kullanımının gelişmesi ve yaygınlaştırılması için eğitime ve ortak çalışmalara önem verilmesi gerektiği açık olarak ortaya çıkmaktadır. Bizler de bunun bilincinde olduğumuzdan dolayı bu eğitim programını sizlerin faydalanacağı bir şekilde hazırladık. Ülkemizin, şehrimizin gelişimi, üretmesi için bilgi çağında teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaları ve bilgi sahibi olmanız için bu eğitim programını sizlere ücretsiz bir şekilde herkesime açık olarak sunduk. İnşallah bu eğitim programlarının devamı gelecektir.”

Daha sonra konuşan Bölge Müdürü Hakkı Yetişir ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, haritacılık mesleğinin önemine vurgu yaparak, coğrafi bilgi sistemlerinin yaşadığımız çağın önemli gereksinimlerinden biri olduğunu ve bu nedenle düzenlenen seminerin oldukça anlamlı olduğunu ifade ettiler.

Farklı mesleklerden yaklaşık 400 kişinin katıldığı eğitim programı uygulamalı olarak 3 gün sürdü.

Öte yandan eğitim seminerine katkılarından ve meslek mensuplarına desteklerinden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ’a birer plaket takdim edildi. Daha önceden belirlenmiş bir programı nedeniyle katılamadığı seminerde Başkan Sekmen’in plaketini de Murat Altındağ’a HKMO Bölge Başkanı Bülent Yıldırım takdim etti.