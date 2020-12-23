Çaykur’un 5. satış mağazası Erzurum’da açıldı

Çaykur’un ’81 ilde 81 mağaza’ sloganı ile başlattığı proje kapsamında 5’nci satış mağazası Erzurum’da hizmete girdi. Karadeniz bölgesi dışındaki ilk mağazanın Erzurum’da açıldığını söyleyen Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, kentteki sağlıksız çay satan firmalara karşı bu girişimde bulunduklarını ifade etti.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde açılan Çaykur satış mağazasında 100’e yakın çeşit müşterileri bekliyor.

Türkiye’de çay sektörünün öncü şirketlerinden olan Çaykur, 5’nci satış mağazasını Erzurum’da açtı. Dualarla hizmete sokulan mağazanın açılışında konuşan Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, “Çay Karadeniz’de üretilir ama Erzurum’da içilir. Hatta bardak bardak değil demlik demlik içilir. Bardak bardak olunca sohbet bozulurmuş, demlikle gelirmiş ki sohbet bölünmeden içilsin. Biz de o amaçla Karadeniz dışına çıkınca ilk mağazayı Erzurum’a açalım dedik” dedi.

Doğal, bahçeden gelen çay

Kentte sağlıksız çay satışı yapan firmaların olduğunu söyleyen Alim, “81 ilde 81 mağaza mantığı ile yola çıktık. Ama bunların hepsini Çaykur olarak biz değil özellikle bayilerimize yaptırmayı düşünüyoruz. Kendi bölge müdürlüklerimizin olduğu yerlerde özellikle de Karadeniz’den başlamak kaydıyla Rize’de ilk mağazayı açtık. Daha sonra Tirebolu Giresun’da fabrikamızın sahasında açtık. Akabinde Kemalpaşa, Artvin’de mağazalarımızı açtık, 5’nci mağazamız da Erzurum’da oldu. Yakın zamanda Tarım Bakanlığı’nın sitesinde de açıklandı, Erzurum’da sağlıksız, boyalı, kimyasal kalıntıları olan çaylar olduğu da haberleştirildi. Bunun insan sağlığını kötü etkilediğini biliyorsunuz. Herkes doğal, bahçeden gelip işlenen, herkesin damak tadına göre 100’e varan çeşitleri ile hepsini bir arada görüp seçebilsin diye mağazamızı açmış bulunuyoruz. Bu mağazaların tamamını örnek olarak yaptık, diğerlerini de bayilerimiz yapsın istiyoruz. Erzurum’a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. Biz buradan para kazanacağız diye değil, insanların sağlığı ile oynayan farklı firmaların oyunlarını bozmak için böyle bir girişimde bulunduk” diye konuştu.