Çat: “Kur’an’a kalkan eller kırılsın”

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakarak İslam dünyasını ayağa kaldıran RasmusPaludan, bu kez Danimarka’da ortaya çıktı. Kurşun geçirmez yelek giyip, kask takan Paludan, Cuma Namazı çıkışı Müslümanların gözü önünde yine Kur’an-ı Kerim yaktı. Provokasyona en sert tepki Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat’dan geldi.

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri RasmusPaludan, bu kez Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulundu. Kurşun geçirmez kask ve yelek giyen Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak elinde Peygamberimize (sav) hakaret içeren bir materyal salladı. Daha sonra Paludan, yine polis korumasında bölgeden ayrıldı.

Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı. Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman genç, polis tarafından uyarıldı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğukkanlılığını korurken camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi.

Kur’an’a kalkan eller kırılsın

Avrupalıların Kutsal Kitabımıza yapılan hakaretleri görmezden geldiğini ifade eden Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, “Kur’an provokasyonuna izin veren İsveç, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat sayfası yakma eylemine izin vermedi. Küfür tek millet olmuş İslama ve İslami değerlerimize saldırıyor. Kendisini özgürlük abidesi olarak gören Avrupa ülkeleri, Müslümanlara karşı yapılan bu hareketi görmezden geliyor. Hatta NATO ’Kur’an-ı Kerim’i yakmak suç değildir’ diyerek adeta nefret suçunu teşvik ediyor. Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri RasmusPaludan’ın İsveç’te provakatif eylemi yetmezmiş gibi bu kez Danimarka’da ortaya çıkıyor. Bu şerefsizin bir an önce demokratik yollar ile susturulması gerekiyor. Bunun adına özgürlük kimse diyemez. Buradan tüm İslam Alemine, Müslümanlara başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, tüm siyasi parti liderlerine ve teşkilatlarına,STK temsilcilerine ve teşkilatlarına sesleniyorum, ‘ herkes elinden gelen tepkiyi göstersin’” ifadelerini kullandı.