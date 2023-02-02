Erzurumspor’un içinde bulunduğu durum ve son olarak Samsun deplasmanında yaşanan olaylara tepki gösteren Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Erzurum sorumlusu Sadık Çat, "Kırmızı çizgimiz Erzurumspor diyenler nerede" diyerek yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Transfer yasağının kaldırılamaması buna paralel olarak ligde alınan başarısız sonuçlar ile Küme düşme hattından kurtulamayan Erzurumspor’da işler bir türlü rayına girmezken, Samsun maçı sonrası soyunma odası koridorlarında emniyet güçlerinin Teknik heyet futbolcular ve Kulüp Başkanına yönelik çirkin saldırısına sadece Sadık Çat’tan tepki geldi. Yeniden Refah partisi MKYK üyesi ve aynı zamanda Erzurum sorumlusu olan Sadık Çat yaptığı açıklamada, özellikle şehri yöneten protokol ve iktidar partisi Milletvekillerine adeta isyan etti. Çat, "Erzurumspor kırmızı çizgimiz diyenler maalesef hiçbir platformda kulübün yanında yer almıyorlar. Erzurum’un göz bebeği olan Erzurumspor’a karşı gösterilen ilgisizliğe bir anlam veremiyorum. Bununla beraber takımımıza karşı Samsun maçı sonrası görevli emniyet mensuplarının yaptığı çirkin davranışlar ve darp girişimine Erzurum’dan hiç kimsenin ses çıkarmaması ve tepki göstermemesi de ayrı bir soru işareti. İktidar Partisi Milletvekilleri meclis kürsüsünden bile Erzurumspor’u dillerine dolayarak sözde destek verdiklerini sanıyorlar ama maalesef bugün yaşanan olaylara baktığımızda söylemlerinin sadece sözden ibaret olduğunu görüyoruz. Kazım Karabekir Stadında oynanan Göztepe maçında protokolün ilgisizliğini bizzat gördüm. Erzurum sahipsiz değildir. Erzurum ve Erzurumspor bu ilgisizliği hak etmiyor" dedi.