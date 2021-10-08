Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın Çat’ta hayata geçirdiği projelerinden biri olan lavanta tarlası projesinde önce ki gün lavanta hasadı yapıldı.

Çat Belediyesi tarafından çiftçinin farklı ürünleri yöneltilmesi maksadıyla lavanta üretimi destekleniyor. 15 dönümlük arazi üzerinde ekilen 35 bin lavanta fidesinden elde edilen lavantalar, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlara ve vatandaşlara hediye edildi.

Tıbbi aromatik bitkiler sınıfında olan lavanta sağlık ve kozmetik ürünlerinin yapımında kullanılıyor.

Doğu Anadolu bölgesinin en güzel lavanta tarlalarından birine sahip olduklarını belirten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Geçen yıl 10 dönüm üzerine 15 bin ekmiş olduğumuz lavanta fidelerimiz şu anda 35 bin lavanta fidesi 15 dönüm dönüm üzerine ekilmiş durumdayız. Lavantalar 3. yıldan itibaren verim artarak yetişiyor bizim tarlamızda ki lavantalar 2 yıllık, önümüzde ki sene lavanta tarlalarımızın görselliği daha güzel olacak ve seneye lavanta tarlalarımızdan daha fazla verim alacağız. Verimden ve ilgiden oldukça memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İlçemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlayacağız. Çat Belediyesi olarak ‘’Üreten Köylü Milletin Efendisi olacak” sloganı ile yola çıktık, çünkü tarım ülkemizin geleceğidir. İnşallah zamanla bu konuya ilgi duyan çiftçilerimizle iş birliği içerisinde faydalı işler yapmak istiyoruz” dedi.