Çat Belediyesi ve Erzurum Kadın Kooperatifi işbirliğinde lavanta üretimi protokolü

Çat Belediyesi ve Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, lavanta üretimi ve pazarlaması için protokol imzaladı.

Çat - Adalar mevkiinde 30 dönüm alan üzerinde üretimi gerçekleştirilecek olan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye dünyada ticareti en çok yapılan 15 bitkisel ürün arasında yer alıyor.

Üretimi yapılan lavantaların ilk etapta protokol dahilinde yapılacak proje ile lavanta yağına dönüştürülerek yerelde ve ulusalda satış ve pazarlaması yapılacağı açıklandı.

Protokol imza töreninde konuşan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; “2020 yılında ticari üretim planlamaları yapmaya başladık. Sektör ziyaretleri, alan gezileri yaptık. Turizm potansiyeli ile ilgili değerlendirme ve araştırmalar başladık. Yapılan gezi sonucunda değerlendirmeler yaparak, lavanta başta olmak üzere aromatik bitkilerin tamamında katma değerin çok yüksek ve çeşitli olduğu, yerel hatta bölgesel kalkınma için önemli olduğu ve turizm potansiyelinin yüksek olduğu konusunda hemfikir olduk. Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi giderek artan tıbbi ve aromatik bitkiler, birçok yöremizde önemli geçim kaynaklarından birini oluşturmuştur. Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında protokol imzaladık. Protokol dahilinde yapılacak proje ile lavanta yağına dönüştürülerek yerelde ve ulusalda satış ve pazarlamasını yapacağız. Çat ilçemizde de lavanta üretimini yaygınlaştırılarak, özellikle kadınlarımızın ekonomik gelir elde etmeleri hedefimizdir. Yapılan protokolün şehrimiz, ilçemiz ve her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu”.

Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat yaptığı açıklamada; “Kooperatif olarak uzun zamandır tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Araştırmalarımız neticesinde, ilk dikim sırasında verilen can suyu haricinde su ihtiyacı olmayan lavantadan, kullanılmayan susuz veya sulama imkânı kısıtlı, eğimli, toprak yapısı iyi olmayan hatta hiçbir şey yetiştirilemeyen kıraç arazilerde bile çok iyi verim alındığını gördük. Lavantanın dönüme verimi çiçek olarak 150 ile 400 kilogram arasında gerçekleşirken, yağ verimi çiçek veriminin yüzde 2 ile yüzde 5’i arasında değiştiğini tespit ettik. Bu konudaki çalışmaları ile Çat’ta bir ilke imza atmış olan Çat Belediye Başkanımız Melik Yaşar ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Çat’ta devam eden lavanta üretimini bundan sonraki süreçte belediye-kadın kooperatifi ortaklığıyla yürütmeye karar verdik. Lavanta üretimi ile başlayıp ürün geliştirme sürecinde lavanta yağı, kolonya, sabun ve çay birçok alanda lavanta üzerine çalışmayı hedefliyoruz.

Kadına ve kadın girişimcilere verdiği değer ve destekle her zaman fark oluşturan kıymetli başkanımız Melik Yaşar’a desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.