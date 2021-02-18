Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’dan Regaib Kandili mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “İslam âlemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandil’ine kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kandiller, insanları birbirine yaklaştıran, kalpleri yumuşatan, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren mukaddes zaman dilimleridir” dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Regaib Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yaşar, mesajında; “Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan gece Regaib Kandil’ini idrak edeceğiz. Tıpkı diğer kandillerimiz gibi Regaib Kandili de temiz duyguların, inanç ve itikadın bir araya gelerek insan kalbine seslendiği kutsal bir gecedir. Tövbelerin kabul edildiği kandil geceleri kalpleri sevgiyle dolduran, insanların birbirine hoşgörülü ve saygılı olması gerektiğini hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duyguları artıran ve kullarını Allah’a yakınlaştıran kıymetli zamanlardır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), bu geceye ulaştığında, ‘Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur’ diye dua etmiştir. Öyleyse bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine ve Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in hayatını ve ahlakını rehber edinmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Regaib Kandili ve mübarek üç Ayların; halkımıza, Milletimize ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor, Pençe Kartal2 Harekatı’nda terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımız olmak üzere, Ülkemizin bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutmayalım. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle, İslam aleminin ve başta Çatlı hemşehrilerim olmak üzere tüm Erzurum halkının Regaib Kandil’ini kutluyor, mübarek üç ayların ve Regaib Kandil’inin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.