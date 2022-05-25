Çaşır’ın kilosu 40 liradan satılıyor

Ülkemizde yetişen bitkilerin hemen hepsinin sağlığa saymakla bitmeyecek birçok faydası vardır. Bunlardan biri olan çaşır otu Doğu Anadolu Bölgesinde kahvaltı sofrasının vazgeçilmez yiyeceklerindendir. Çaşır otunun başta vücudu toksinlerden arındırmak olmak üzere sağlığa birçok faydası bulunuyor.

Narman Alabalık köyünün merasında çaşır toplayan İlhami Avcı, bitkiyi toplamasının çok zor olduğunu söyledi.

Oltu Halk pazarında Çaşır satan İlhami Avcı, “Çaşırlar genelde sarp kayalıklarda dik yamaçlarda yetişiyor. Herkes cesaret edip toplayamaz. Ben sabah erken çıkarsam günde 15 kilo kadar toplarım. Tabi herkes bu kadar toplayamaz. Benimle çaşıra gelenler çoğusu iki üç kilo ancak topluyorlar. Şuanda Oltu pazarına getirdim kilosunu 40 liradan satıyorum” dedi.