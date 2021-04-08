Çalışkan; “Demiryolcunun iş güvencesiyiz”

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Genel Yetkili Sendika “Ulaştırma Memur-Sen” Erzurum’da bölgesel teşkilat toplantısı düzenledi.

Erzurum’daki toplantıya, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım’ın yanı sıra, Erzurum Şube Başkanı Hasan Turan’ın organizasyonuyla Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı’dan İl Temsilcileri ve TCDD çalışanları ve Basın mensupları katıldı.

Demiryolu çalışanları, Demiryollarının yeniden yapılandırılması süreciyle ilgili belirsizlikler ve bu konudaki kaygılarını Genel Başkan Çalışkan’a iletmesi üzerine, Çalışkan, konu ile ilgili olarak Demiryolu çalışanlarını ve Basın mensuplarını bilgilendirdi.

Sendika olarak Memurun iş güvencesiyiz

Demiryolu çalışanlarının soruları üzerine açıklamalarda bulunan Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Demiryollarının Yeniden Yapılandırma süreci ile ilgili olarak, “2013 yılında kabul edilen 6461 sayılı Demiryolu Serbestleştirme Kanunuyla o dönemde Demiryollarında bir yapılandırma yapılmıştı. 2013 Yılında konuşulan aynı senaryoların şimdi tekrar konuşulduğunu görüyoruz. Ulaştırma Memur-Sen, 2013 yılında olduğu gibi bugün de Memurun iş güvencesidir” dedi.

Çalışkan, “Demiryollarında Memurluk rejimi kaldırılamaz, Ulaştırma Memur-Sen gerekirse Demiryolcuların hakları için üretimden gelen gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir” diyerek, “Bu sebeple, düşünülen yapılandırmanın Demiryolcuların iş güvencesinden ve kazanılmış haklarından taviz verilmeyecek şekilde planlanması gerektiğini belirtti. “Demiryolcunun İş Güvencesi Kırmızı Çizgimizdir” sözünün altını çizen Çalışkan ayrıca, “Memurlar ve İşçiler TCDD’de 164 yıldır fedakarca yan yana görev almaktadır. Bu istihdam şekli bozulmadan devam ettirilmelidir” diye konuştu.

Siyasi ve Bürokratik kanallarla görüşmelerimiz sürüyor

Genel Başkan Çalışkan, Sendika yönetimi olarak ilgili kurumların Genel Müdürleriyle Ulaştırma Bakanlığında bir toplantı yaptıklarını, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Vedat Bilgin ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı ile görüştüklerini, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’ ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın eşliğinde bilgilendirme yaptıklarını, son olarak da önceki hafta Çalışma Bakanı ile yapılan KPDK toplantısında da konuyu gündeme getirdiklerini, tüm görüşmelerde muhataplara çalışanların kaygılarını ilettiklerini belirtti.

Sonuç alınana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz

Çalışkan ayrıca, Demiryolu çalışanlarının ülke genelindeki tüm toplantılarda kaygı ve taleplerini kendilerine ilettiklerini belirterek, çalışanların bu endişe ve taleplerini Siyasi ve Bürokratik makamlara iletmek gibi bir görevleri olduğunu, Demiryolu personelinin iş güvencesinin korunması ve kazanılmış haklarından taviz verilmemesi için bundan sonra da siyasi ve bürokratik makamlarla sonuç alınıncaya kadar görüşmelerin devam edeceğini belirtti.