Çakır’dan sert tepki

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Atatürk Üniversitesi çatısı altında görev yapan herkes, bu güzide kurumu temsil ediyor olmanın verdiği özel sorumluluğu taşıyabilmelidir” dedi.

ABB Başkanı Çakır, önceki gün Atatürk Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde meydana gelen yangından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Yangının sadece maddi hasarla sonuçlanmış ve can kaybı yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğunu dile getiren Musa Çakır, “O gün yangın bölgesinde herkes görevini yapıyordu. İlgili tüm kurum ve kuruluşlardan ekipler orada olduğu gibi, gazeteciler de orada kendi görevlerini ifa ediyordu. Ancak asıl görevinin ne olduğundan belli ki haberi bile olmayan bir güvenlik görevlisi, yapacak bir iş bulamayınca İHA muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat’a saldırmayı tercih etti. Orada bulunan herkesin görevini yaptığı bir sırada ilgili güvenlik görevlisinin hangi görevle bulunduğu (!) ve amacının ne olduğu tarafımızca halen daha anlaşılamamıştır. Atatürk Üniversitesi gibi güzide bir bilim yuvasının, bu kurum çatısı altında bulunmayı gerçekten de hak etmeyen bir çalışanı yüzünden çirkin bir saldırıyla gündeme gelmiş olması elbette üzücüdür, üzüntü vericidir. Bir yanda yeni nesil üniversite çalışmalarıyla üniversiteye yepyeni bir vizyon kazandırma peşinde olan bir yönetim anlayışı varken, diğer yanda sorumluluğunun farkında bile olmayan bir güvenlik çalışanının gazetecilere saldırıyor oluşu, en hafif tabirle eşkıyalıktır ve bu da üniversitemizin ruhuna birebir tezattır. İnanıyoruz ki, Atatürk Üniversitesi üzerinde sayısız emekleri bulunan ve yönetim anlayışıyla üniversitenin kurumsal imajını ve marka değerini katlayarak artıran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı gerekeni yapacak ve o çalışana bu çirkin yaklaşımının bedelini mutlaka ödetecektir” ifadelerini kullandı.

Görevi kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin son zamanlarda sık sık saldırıya uğradığını ve bu durumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu kaydeden Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Bu tarz saldırılar karşısında susmayacağımızın bilinmesini özellikle istiyor, hem meslektaşlarımıza ve hem de Atatürk Üniversitemize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.