Çakır imza gününde okurlarıyla buluştu

Erzurumlu yazar İsrafil Çakır, “Maun kırmızılı kapı” adlı romanı için düzenlenen imza günü programına katıldı.

Okurlarıyla buluşmak ve kitabını imzalamak için gelen istekler doğrultusunda Vehip Atalay Kitap Sarayı’nda imza günü düzenleyen İsrafil Çakır, “Okurlarım, dostlarım, yakınlarım ve üniversite öğrencileriyle; romanın konusu, içeriği karakterler ve olay örgüsü ile ilgili değerlendirme ve yorumlarda bulunduk. Ayrıca romanın günümüz sorunlarından olan göç, bedenin ve ruhun ikilemi, kaos ve varoluşçuluk la ilgili sohbet ettik. Çay ve kahve içilen kitap kokularının içinde hoş sohbet, güzel bir imza ve tanıtım günü oldu. Okurlarım ve kitap dostlarıyla köprülerin sağlamlaştırıldığı özel saatlerdi” diye konuştu.

Okurlar ise Maun Kırmızılı kapı adlı polisiye romanı olay örgüsü, karakterler, anlatım ve hikâye bakımından sürükleyici enfes ve enterasan bulduklarını çok beğendiklerini belirttiler.

Çakır, “İmza günümüze gelen, kitabı daha önce alan ve imzalatan, romanla yeni tanışan ve ilgi gösteren dost, arkadaş, yakınlar ve Erzurumlu kitap severlere, Atatürk üniversitesi öğrencilerine ve kitap Sarayı işveren ile çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.