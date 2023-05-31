Çakır: Hayır kazandı, şer kaybetti

14 Mayıs seçimlerine MHP’den Erzurum Milletvekili adayı olarak giren Mehmet Musa Çakır, seçim süreci ve sonuçlarını değerlendirdi.

Adaylığının açıklanmasının hemen ardından sahalara inen ve çok yoğun bir seçim çalışması yürüten Çakır, seçimin aslında 14 Mayıs’ta sonuçlandığının altını çizerek, “28 Mayıs’ta yapılan seçim sadece bir prosedürün yerine getirilişiydi. Sonuçta süreç tamamlandı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi. Milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Bu seçim milletçe kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin nişanesi olsun” dedi.

Şer Cephesine Dönüştü

MHP’li Mehmet Musa Çakır, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da yakından ilgilendiği bu seçimin Türk siyaset tarihine geçecek nitelikte bir seçim olduğunu dile getirerek, “Başından beri hep bu seçimin sıradan bir seçim olmadığını vurguladık. Nitekim hem süreç, hem de sonuç bizi haklı çıkardı. Çünkü bu seçim, Sayın Erdoğan’la, ‘Erdoğan gitsin de, Türkiye’ye ne olursa olsun’ diyenler arasında yapıldı. Muhalefet kendini öyle bir konuma oturttu ki, bir anda şer ittifakına dönüştü. Nerede şer düşünen, nerede şer konuşan ve nerede şer peşinde olan varsa, bu ittifakın çatısı altında buluştu. Ama hamdolsun, Yüce Mevla milletimiz adına şerri hayra dönüştürdü. Milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Başlamıştır

28 Mayıs’ta yapılan seçimle 17’nci kez zafer elde eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eden Mehmet Musa Çakır, “Sayın Genel Başkanımızın gösterdiği istikamet ve işareti üzere son ana kadar çalıştığımız 28 Mayıs seçimlerinde ipi yeniden göğüsleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı birlikteliğiyle Türkiye’de yepyeni bir dönemi başlatmıştır. Bu dönem Türkiye Yüzyılı’dır ve bu yüzyılda kazanan aziz milletimiz olmuştur, kazanan aziz milletimiz olacaktır. Biz de Cumhur İttifakı çatısı altında bu yüzyılın mimarı, mihmandarı ve birer neferi olmanın haklı gururunu yaşayacağız. Tekraren seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, 14 ve 28 Mayıs zaferlerinin Cumhur ittifakımızın tüm paydaşları ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.