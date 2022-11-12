Çağ Otel yeni konseptiyle göz kamaştırıyor

Turizm Merkezi Erzurum’a yatırımcılar tarafından 5 yıldızlı yeni oteller yaptırılırken, şehirde yer alan küçük ölçekli otellerde kendilerini yeniliyor.

Aşağı Mumcu Mahallesi’nde yer alan Çağ Otel yapılan revizyonla kendisini yeniledi. Otelin yeni sahipleri Salih Seçkin Selçuk ile Hüseyin Korukcu Çağ Otel’i Erzurum’a yakışır hale getirdiler.

İki buçuk milyon lira harcama yapan ortaklar, kente göz kamaştıracak şekilde bir butik otel kazandırmayı başardılar.

27 oda 60 kişi kapasiteli Çağ Otel’in teras katında kurulan restoran, otelde kalan müşterilerin ilgisini çekiyor.

Otelin hijyeniği, kişilerin kalacağı odaları, resepsiyon, otel müşterilerinden beğeni alırken, çalışanları nezaketli davranışları da dikkatlerden kaçmıyor.

Otel Ortaklarından Salih Seçkin Selçuk, basın mensuplarına verilen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmasında amaçlarının Erzurum turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Oteli yeni baştan restore ettiklerini hiç kimseden yardım almadan kendi imkanları ile yaptıklarını ifade eden Selçuk, ‘Otelimiz Erzurum’a çok yakıştı. Butik Otelimiz ekonomik fiyatlarla müşterilerine hizmet etmeye başladı. Amacımız Erzurum’a gelen kişileri maddi anlamda fazla yormadan misafir etmektir.

Erzurum bir turizm kentidir. Yıllar önce şehir de bulunan otellerinde kendilerini gözden geçirmeleri gerekir. Bu şehre hizmet etmek hepimizin boynunun borcudur’ diye konuştu.