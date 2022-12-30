Buzu yontarak heykel yapıyorlar

Atatürk Üniversitesi içerisinde yer alan Ata Buz Müzesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerine buz yontma dersi imkanı sunmaya başladı. Türkiye’nin ilk buz müzesi olan Ata Buz, öğrencilere sunmuş olduğu buz yontma dersi ile de Türkiye’de ilk oldu. Bu dersi alarak buz üzerinde yontma yapan öğrenciler ise kendilerini şanslı hissettiklerini ifade ediyor. Öte yandan müzedeki buzları yontarak şekil veren öğrenciler, buz müzesinin de konseptlerinde 3 ayda bir değişiklik yaparak müzeyi ziyaretçiler için daha ilgi çekici hale getiriyor. Birçok heykel yapan lisans öğrencileri Erzurum’un yerel kültürünü, Türk, Yunan ve Mısır mitolojisini de heykellere işleyerek buz parçalarını sergi haline getiriyor.

“Şuanda Türkiye’de hem müzemiz hem de bu alanda verilen eğitim tek ve ilk”

Müzenin içerisinde bulunan özel durumdan yararlanarak öğrencilere ders imkanı sunduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Caner Şengülalp, “Biz Ata Buz Müzesi olarak iki yıldan fazladır faaliyet göstermekteyiz. Burada temelde bulunan 3 tane misyonumuz var. Bunlar Topluma katkı, araştırmaya katkı ve eğitime katkı şeklindedir. Topluma katkı ayağında zaten yeterli sayıda sergiler yapıyoruz. Bu anlamda toplumumuzla bütünlük sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim anlamında lisans düzeyinde bulunan 3’ncü ve 4’ncü sınıf öğrencilerimize müzenin kendi doğal yapısı içersin de çıkmış olan bir tekniği yani buz yontu teknikleri anlamında bir ders açtık. Şuanda Türkiye’de hem müzemiz hem de bu alanda verilen eğitim tek durumunda bulunuyor. Genellikle geleneksel heykel okullarında 3-4 adet farklı ders verilir. Bunlarda taş, ahşap, metal ve kil dersleri gibi sıralayabiliriz. Biz bu derslerin yanında öğrencilerimize alternatif olarak müzemizin de içerisinde barındırmış olduğu bu özel durumu kullanarak buz yontu dersi veriyoruz. Bu anlamda Türkiye’de önemli açıklar var buz heykel yapan sanatçı bir elin parmaklarını geçemeyecek durumda bulunuyor. Önemli bir seviyeye taşımak istiyoruz ve yurtdışında önemli organizasyonlarda öğrencilerimizin üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmesi için uğraşıyoruz. Bunun dışında lisans üstü seviyede bulunan öğrencilerimiz için de araştırmaya katkı anlamında tezler, yayınlar ve projeler üretiyoruz. Bu anlamda bütünlük içerisinde bulunan bir eğitim imkanı sağlıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin ilk buz müzesinde benimde çalışma şansım oldu”

Türkiye’nin ilk buz müzesinde eğitim aldığı için çok şanslı olduğunu söyleyen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Kahraman ise “Heykel Bölümünde bulunan hocalarımızın açtığı Türkiye’nin ilk buz müzesinde benimde çalışma gibi bir şansım oldu. Bu konuda çok memnunum çünkü ileride akademik kariyerimde dosyamda bu özelliklerimde olacak. Genel olarak Erzurum yöresine ait heykeller yapıyoruz. Erzurum’un kültürünü yaşatacak heykeller yontuyoruz. Ziyaretçilerimizin de ilgisini çekmek için farklı mitolojik karakterler üzerinde de çalışıyoruz. Bu alanda derslerin ilk defa olması bizim için çok iyi kendimizi çok şanslı hissediyoruz” diye konuştu.

“Kimsenin elde edemeyeceği bir fırsat, bizim için çok farklı bir deneyim”

Türk, Yunan ve Mısır mitolojilerini konu edindiklerini ve buzlara işleyerek heykeller ortaya çıkarttıklarını kaydeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 4’ncü sınıf öğrencisi Seher Atlıda, “Bu sene daha büyük işler yapmaya başladık. Mitolojik eserler üzerinde çalışıyoruz. Bizim için çok iyi bir deneyim oluyor. Kimsenin elde edemeyeceği bir fırsat bu bizim için çok farklı bir deneyim. Şu anda mitolojik konuları işlemeye çalışıyoruz. 3-6 ayda bir konsept değişikliği yapıyoruz. Şuanda konseptimiz mitoloji Türk, Yunan ve Mısır mitolojilerini buz üzerine işleyerek heykeller ortaya çıkartıyoruz. Bizi diğer öğrencilerden çok daha iyi bir yere getireceğini düşünüyorum bu anlamda çok güzel bir ayrıcalık tanıyor burası bize bu anlamda çok mutluyum” açıklamalarında bulundu.