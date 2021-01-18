Buzağı ölümlerinin engellenmesi projesinde 3. dönem başladı

2018 yılında Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DAP Bölge İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen “Buzağı Ölümlerinin Engellenmesi Projesi”nde ilk iki dönem (2018-2019 ile 2019-2020) başarıyla tamamlandı.

Bugüne kadar 1099 adet buzağıya sağlık hizmeti verilen projenin 3. dönemini kapsayan 2020-2021 sezonu çalışmaları 15 Ocak 2021 tarihinde başladı. Proje kapsamında hastalanan buzağıların Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesindeki tedavileri ilk iki dönemde olduğu gibi yine proje bütçesinden karşılanacak. Proje kapsamında laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler, anestezi ve ameliyat giderleri ile sıvı tedavisi gibi işlemler çiftçilere ücretsiz sunulacak.

"Buzağı Ölümleri Yüzde 80 Oranında Azaldı"

Proje hakkında görüşlerini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, süreklilik ve kararlılığın oldukça önemli olduğu hayvancılık sektöründe bir diğer önemli unsurun ise hayvan hastalıklarını önlemek ve yılda sağlıklı bir buzağı almak olduğunu belirterek bu doğrultuda fakültede yapılan çalışmalar neticesinde hasta buzağıları tedavi etme noktasında oldukça başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda da Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesinde gerçekleştirilen proje sayesinde buzağı ölümlerinde yüzde 80 oranında azalma yaşandığını ifade eden Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Bu proje ile Erzurum’daki buzağı ölümlerinin büyük oranda azaltılması amaçladık. Yetiştirici maliyet kaygısı nedeniyle veteriner hizmetinden yararlanamıyordu. Bu olumsuz durumun aşılması için DAP İdaresi ile iş birliği içerisinde soruna çözüm bulmaya çalıştık. Buzağı Ölümlerinin Engellenmesi projemiz hem vatandaşımıza hem de milli ekonomiye ciddi katkı sağlıyor" dedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam ise buzağı ölümlerinin hayvan yetiştiriciliği ve ülke ekonomisi açısından önemli bir sorun olduğunu ancak Atatürk Üniversitesi olarak bu sorunu aşma noktasında yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. Yürütülen projeyle bölgesel düzeyde de olsa buzağıların yaşatılması sonucu et ve süt üretimine katkı sağlanacağını beliren Sağlam, bu amaçla Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ünitelerinde 7 gün 24 saat hayvan sağlığı hizmeti sunulduğunu ve üreticilerin hayvanlarını gönül rahatlığıyla buraya getirebileceklerini ifade etti.