Büyükşehir’in yatırım seferberliği sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki yatırım seferberliği artarak devam ediyor. Kentsel dönüşümde örnek yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Edip Somunoğlu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği törenle Sancak Konutları’nın temelini attı.

Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, “Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde modern ve yaşanabilir bir şehir inşa etmek amacıyla 8,5 yılda önemli projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz” dedi.

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi’nin vizyonu ile kentsel dönüşüm çalışmaları bağlamında yaklaşık 4 bin yeni konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı” diyen Altundağ, şöyle devam etti: “Şehrimizde ‘Korunan tarih, dönüşen şehir’ anlayışı ile kısa zamanda Kayı, Oba, Mavi Şehir, Şehristan, Mumcu, Veyisefendi ve Kavak konutları olmak üzere birçok projemizi halkımıza kazandırdık. 2. etap toplam inşaat alanı 30 bin 500 metrekare 228 adet daireden oluşmaktadır. 90 adet 3+1 dairelerimiz, 138 adet de 2+1 dairemiz bulunmaktadır. Ayrıca bu ikinci etapta 10 adet de iş yerimiz mevcuttur. Malumlarınız kentsel dönüşüm projelerimizle vatandaşlarımıza hem yaşam kalitesini yüksek hem de depreme dayanıklı modern yapılar inşa ettik. Yerel yönetimlerin marka ismi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendiye şahsım ve mesai arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.” Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, “Yakutiye Belediyesi olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçemize yapmış olduğu bu güzel eserlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz ama ben belediyecilikten gelme birisi değilim ben siyasete sonradan girdim. Gerçekten Mehmet Sekmen Başkanımızın bizlere çizmiş olduğu yol, efendim bizlere vermiş olduğu destekle şehrimizde birbirinden güzel işler yapıyoruz. Bu anlamda tabi Sayın Valimize, Başkanımıza, Milletvekillerimize ve İl Başkanımıza bu anlamda desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Sekmen: “Kentsel Dönüşümde Türkiye’de Örnek Bir Belediyeyiz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Erzurum’un kentsel dönüşümde portföyünün çok yüksek olduğunu kaydetti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Burada uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda vatandaşlarımızı yeni konut veya ticari alanlardan faydalandıracağız. Risk taşıyan binaların yıkımıyla başlayan ve sonra da modern bir yapılaşmayla taçlandırdığımız Sancak Konutlarımız şimdiden hak sahibi vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Ben, bu projelerin hayata geçiriliş sürecinde çok büyük ve aktif bir rol oynayan başta iştirakimiz ERKONUT olmak üzere, doğrudan ve dolaylı olarak bu muhteşem dönüşüme katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun! Bugün böylesi güzellikler etrafında buluşabiliyor ve bir araya gelebiliyorsak; kuşkusuz bu işbirliğimizin ve el birliğimizin bir sonucudur. Şehirlerimiz büyüyor, gelişiyor, değişiyor, dünya vitrinine çıkıyor. Burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu gelişim sürecinde Erzurum’da kaydedilen gelişme, gerçekten de şehrin tarihine geçecek nitelikte Sadece kentsel dönüşüm alanında yaptığımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir ölçüdür. Şu anda bizim konut projeleri gerçekleştirdiğimiz alanların önceki halini hepimiz hatırlıyoruz. Çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış, metruk ve harabe haldeki yapılardan ibaretti. İşte biz bugün şehir merkeziyle birlikte şehrimizin varoşlar dediğimiz bölgelerde bile modern yapılaşma hamleleri gerçekleştiriyoruz. Gerek kendi imkânlarımız ve gerekse TOKİ işbirliği ile Erzurum’un dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. En önemlisi de, bu süreci ‘yerinde dönüşüm’ modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Şunu hiç unutmamız gerekiyor: gelişen dünya ölçeğinde ülkeler değil şehirler birbirleriyle yarışıyor. Yani cazibe sahibi iseniz, her zaman kazanıyor ve gelişim olanakları bulabiliyorsunuz. İşte biz Erzurum’da bunu yapmaya çalışıyoruz.”

Parlamenter Aydemir: “Ankara, Gelip Belediyeciliği Erzurum’dan Öğrensin”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, “Ankara, belediyeciliği gelip öğrenmek istiyorsa Erzurum’a gelsin” dedi. Parlamenter Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi arkadaşlar biz Mehmet Sekmen Beyle bir şeye çok alıştık nedir o şey? Yatırıma, hizmete ve gayrete alıştık. Öncesinde yok muydu vardı ancak Sekmen tarzı çok özel bir hal oluşturdu. Dolayısıyla bu hal hepimizin yüreğine özel bir lezzet saldı. Yakın zamanda değerli Valim bir basın toplantısında Ankara Belediyesi’nde yaşanan bir hadiseyi gündeme getirdim. Neydi yaşanan bu hadise su fiyatlarını AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri yüzde 50 indirmişlerdi. Niye indirmişlerdi. Çünkü CHP’li belediye başkanları yüzde 400 zam yapmışlardı. Bunun üzerine belediyenin yapmış olduğu bir girişim oldu sosyal yardımları yarı yarıya kıstılar. Ben de orada Mehmet Sekmen Başkanımı örnek verdim. Efendim ulaşımda yaptığı indirme vurgu yaptım, sudaki indirimli fiyatlara vurgu yaptım. Asıl bir şeyin altını çizdim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye başkanlığında yatırımı hizmeti öğrenmek istiyor ise görmek istiyor ise Büyükşehir Belediye Başkanımıza gelsin demedim kimi örnek verdim biliyor musunuz? Tekman Belediye Başkanını örnek verdim. Şimdi burada 250 konut inşa ediliyor arkadaşlar İstanbul Belediye Başkanı aday olduğu zaman bir takım taahhütlerde bulundu. Özellikle konuta vurgu yaptı. Daha ilk yılda ‘binin üzerinde konut teslim edeceğim’ dedi. Şuana kadar yüze bile ulaşamadı. Öyleyse bunun yolu, yöntemi millete yüreğini hasretmekten geçiyor. AK kadrolar, Cumhur ittifakımız yüreğini bütün bütün millete raptetmiştir. Dolayısıyla bundan dolayı bu eserler inşa ediliyor. 8 yıldır Milletvekiliyim özellikle son zamanlarda kentsel dönüşüm yolunda yeniden inşa zemini açılınca çok daha berrak bir hal çıkıyor orta yere Allah herkesten razı olsun.”

Vali Memiş: “Bütün Vatandaşlarımızın Emrindeyiz”

Erzurum Valisi Okay Memiş de, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize göstermiş olduğu bir hedef var muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak. Tam da Cumhuriyet Bayramı’nda hem Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan çok büyük hizmetler var. TOG’un siyah otomobil rengine de Oltu ismi verilmiş daha da mutlu olduk” şeklinde konuştu. “Büyükşehir Belediyemizin bu hizmeti değerlerimize sahip çıkmanın ne güzel ifadesidir” diyen Vali Memiş, şöyle dedi: “Çok mutluyuz, gerçekten gururluyuz Her geçen gün daha da büyüyen daha da gelişen bir Erzurum var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’in liderliğinde ve önderliğinde onunla beraber 3 tane merkez ilçe belediyemiz ve toplamda 20 ilçemizle beraber bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Hınıs ve Tekman’a gittik geçen hafta Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yolları da gördük, oradaki köyleri gördük ve hakikaten yani gurur duyduk. Büyükşehir Belediyemiz her yerde Bundan dolayı gurur duyuyor, tebrik ediyoruz kendilerini Nitekim dün yine Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut temel atma törenine 4 ilden birisi olarak Erzurum’dan canlı bağlandık. Hınıs’ta 158 konut, 4 iş yerinin temelini atmıştık aynı proje ile Erzurum’da toplamda yaklaşık 2500 konut yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onların talimatlarıyla gurur verici bir şey toplamda bu zamana kadar TOKİ tarafından 14 bin civarında konut yapılmış. Erzurum’da Büyükşehir Belediyemiz kentsel dönüşüm projelerini en iyi uygulayan illerden birisi bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından Sancak Konutları’nın temeli atıldı.