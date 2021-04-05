Büyükşehir’in salgınla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, salgınla mücadele kapsamında dezenfektan ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir’in ekipleri, şehri önce baştan aşağı yıkadı ardından da kamuya açık tüm alanları dezenfekte etti. Caddeler, ana ve ara arterler başta olmak üzere kamuya açık alan ve iş yerlerini temizleyen ekipler, vatandaşları COVID-19 salgınına karşı da uyardı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kamu kurum ve kuruluşlardan, ortak tüm kullanım alanlarına varıncaya kadar şehrimizin neredeyse dört bir yanını dezenfekte ettiğimiz bu süreçte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi. “Salgınla mücadele kapsamında bir yıl içinde kentte 60 milyon metrekare kapalı, 75 milyon metrekare de açık alanı dezenfekte ettik” diyen Başkan Sekmen, temizlik çalışmalarının yanında denetim faaliyetlerinin de sürdüğünü anımsattı. Sekmen, “Mücadelemizden ödün vermediğimiz sürece inşallah salgın illetini tüm kurallara uyarak yeneceğiz. Bununla birlikte maske, temizlik ve mesafe kurallarına da harfiyen riayet edeceğiz” diye konuştu.