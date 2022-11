Büyükşehir’in kentsel dönüşüm çalıştayı yoğun ilgi gördü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Zirvesi” adlı çalıştay yoğun ilgi gördü.

Erzurum’da bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Türkiye’nin en seçkin bilim insanları katıldı. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur, “Ülkemizin siyaset üstü en önemli milli meselelerinden bir tanesi de kuşkusuz kentsel dönüşüm konusudur. Ne yazık ki deprem kuşağında yer alıyoruz. Ülke topraklarımızın yüzde 85’ini neredeyse deprem bölgesi Eskimiş bir yapı stokumuz var ve bu yapı stokunun özellikle 6,5-7 milyona yakın kısmının bütün Türkiye genelinde sürat ile ve ivedilikle yenilenmesi ve dönüştürülmesi gerekiyor” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerini takdir eden Başkan Sur, “Erzurum; kentsel dönüşümde Türkiye’nin en güzel örneklerinden biri Gerçekten göz kamaştırıcı projeleri var şehrimizin Her birisi birbirinden muhteşem Erzurum kentsel dönüşümü çok güzel bir şekilde başarmış Gördüğümüz projelerin her birisi birbirinden muhteşem” diye konuştu.

Akıllı Şehir Endeksleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa da, “Son zamanlarda mekânsal stratejik planlamalar şu anda tamamlanmak üzere Kentsel dönüşüm çalışmalarımız büyük bir oranda hızla ilerliyor. Özenle oluşturduğumuz çalışmalarla şehir endekslerini oluşturduk. Birkaç yıldır şehirlerimizi izliyoruz. Bu kentsel dönüşüm alanları olsun, yeni hizmetler olsun hepsini takip ediyoruz. Akıllı şehir endeksleri ile birlikte de bu dönüşümün hangi aşamada olduğunu şu anda belirledik” şeklinde konuştu. “Özellikle ülkemizdeki değişimleri izlemek üzere 6 aylık periyotlarla bütün ülkeyi aylık periyotlarla da şehirlerimizi izlemeye başladık” diyen Kısa, şöyle devam etti: “Bir kaç ay önce biz Erzurum ilimizin de dijital ikizini oluşturmak üzere çalışmalar yaptık. Şuanda canlı olarak şehrin dijital ikizi csb.gov.tr’den görülebilir. Biz aslında akıllı şehirleri ifade ederken tüm vatandaşlarımızın da dijital işlemlerini metaverse üzerinden yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz.” TBMM 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da, “Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Projesi’ni şuan çalıştığım Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi’ne verdiler. Biz bu projede yerli ve milli gürültü perdesi tasarladık” kaydını düştü. “Bu projeyi dışardan ithal ediyoruz maliyeti çok yüksek. Patentini aldığımız zaman da Mehmet Sekmen Başkanımız ve Valimizle istişarede bulunup bunu Erzurum’dan üretirsek çok güzel olur” diyen Prof. Dr. Ilıcalı, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile istişarede bulunduk. Bu çok önemli Erzurum’un güzel insanlarına milli mücadeleyi başlatan bu şehre yakışacak şekilde ekonomisine önemli katkılar sunacak bu proje Ben bunu görüyorum. Bu işi sıkı takip ediyoruz” dedi.

Kentsel Dönüşümde Erzurum Modeli

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında kentsel dönüşümün önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Günümüzde kentler, ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kentlerin sorunlu alanlarını yenileme noktasında sadece mekânsal bir dönüşüm değil aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimin sağlanmasını da hedeflemekteyiz. İşte bu hedefi hayata geçirirken Büyükşehir Belediyemiz tarafından geliştirilen ‘Kentsel dönüşümde Erzurum Modeli’ ile ‘Korunan Tarih Dönüşen Şehir’ ana fikriyle Erzurum’un tarihi dokusunu koruyarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu kadim kentte medeniyet tasavvuru ilkesiyle yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarımızın ana ekseninde şu düşünce bulunmaktadır. Bizler, Tarihi İpek Yolu’nun kavşak noktalarından biri olan Erzurum’da yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve canlandırılması, gecekondulaşma olan ve risk taşıyan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, çevresel kalitenin veya çevre dengesinin kaybolduğu yerlerde yeniden bu dengenin sağlanmasını gaye edindik. 9 yılda ortaya koyduğumuz projelerimizle kentsel dönüşümde ülkemize rol modeli olduk. Malumunuz yıkarak yapmak en kolay olanı; şehrin ruhunu ve dokusunu yaşatmak ise, kentsel dönüşümün en zor yanıdır. İşte biz Erzurum’da zoru başarıyor ve kadim şehrimizin ruhunu zirvelere taşıyoruz. Beton yığınları arasında kaybolmuş bir Erzurum için değil, tarihi ve kültürel ihtişamıyla göz kamaştıran bir Erzurum için çalışıyoruz. İlimizde Gürcükapı, Kavak, Veyisefendi, Kevelciler, Mumcu, Sanayi, Hacı Cuma, Hasan-i Basri mahalle ve semtlerimiz başta olmak üzere toplamda 20 lokasyonda kentsel dönüşüm projelerimize devam ediyoruz. 2014 yılından itibaren kentsel dönüşüm çalışmalarımız bağlamında riskli durumda bulunan can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek 4 bin 150 yapının tahliye ve yıkımını gerçekleştirerek şehrimizi gecekondulardan kurtardık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda yerinde dönüşüm stratejisi ile vatandaşlarımıza kendi mahallesinde kendi sokağında aynı komşuları ile daha ferah daha güvenilir yapılarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktayız. Gerek kendi imkânlarımız ve gerekse TO Kİ işbirliği ile Erzurum’un dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. En önemlisi de, bu süreci “yerinde dönüşüm” modeliyle yönetiyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Şunu hiç unutmamız gerekiyor: Gelişen dünya ölçeğinde ülkeler de, şehirler de, ilçeler ve hatta mahalleler bile artık ‘cazibe’ faktörüyle kazanıyor, gelişim gösteriyor. Yani cazibe sahibi iseniz, her zaman kazanıyor ve gelişim olanakları bulabiliyorsunuz. İşte biz Erzurum’da bunu yapmaya çalışıyoruz.”

“Bizler bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz”

Erzurum Valisi Okay Memiş de, “Türkiye’de kentsel dönüşümü en güzel şekilde icra eden belediye kuşkusuz Erzurum Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi. Başkan Mehmet Sekmen’in yerel yönetimde duayen bir isim olduğunu ifade eden Vali Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mehmet Sekmen Bey yerel yönetimde duayen bir isimdir. Güçlü devletlerin hepsinin bürokrasisi güçlüdür. Bürokrasi kuvvetlidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun öyleydi Türkiye Cumhuriyeti’nin de öyledir. Bizler bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bizler koordinasyon içerisinde bütün eksikleri giderme gücü ve kapasitesine sahibiz. Çünkü bizi her daim destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız var. Çünkü bizi her daim destekleyen Sayın Bakanlarımız var. Onlara minnettarız. Biz de yerel de vatandaşımıza her alanda en güzel hizmetin gayreti içerisindeyiz. Bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Her Yönüyle Kentsel Dönüşümün Önemini Anlattılar

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Zirvesi”nde kentsel dönüşümün önemini anlattı. Genel Sekreter Aynalı burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: “Erzurum; binlerce yıllık tarih, medeniyet ve kültür şehridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentimiz için biz de bu sloganı geliştirdik. Neydi sloganımız, ‘Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum’ Onun için biz bu sloganı geliştirerek bu medeniyeti, bu tarihi ve kültürü koruyarak kentsel dönüşümde yerel yönetimlere rol modeli olduk. Allah’a hamdolsun geldiğimiz noktada ciddi manada şehrimizde dönüşüm yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlandığında akıllı şehir uygulamalarını üst seviye noktasında şehrimizde hayata geçireceğiz.” Çalıştayın moderatörlerinden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da, “Erzurum’da inşaat ve gayrimenkul sektörü açısından kentsel dönüşüm uygulamaları” konulu oturumu yönetti. Altundağ, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Erzurum’da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi ile birlikte hem şehircilik ve hem de kentsel dönüşüm anlamında şehrimizde önemli ve ciddi adımlar atıldı. Bununla birlikte planlama çalışmaları doğrultusunda plan ve plan hükümleri dâhilinde akıllı şehirler konusunda da ciddi altyapı hizmetleri tamamlandı. Bundan sonraki işlemlerde de 6360 sayılı yasa bağlamında üçüncül bir yola ihtiyaç olduğu ve üçüncül bir araziye dâhil birçok verilerin paylaşılacağı sonrasında da verilere altlık olacak çalışmalar yapılması gerekiyordu. Hamd olsun Başkanımızın önderliğinde kentsel dönüşümde Erzurum’da Büyükşehir Belediyemiz bir çığır açtı. Ve Başkanımızın yerinde dönüşüm modelini esas alan projeleriyle kadim kentimiz kentsel dönüşümde de Türkiye’mize örnek oldu.”