Büyükşehir’in halk oyunları ekibi Türkiye şampiyonu oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Oyunları ekibi, Türkiye Şampiyonu oldu.

Bayburt’ta Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’na düzenlemesiz kategorisine Anadolu’nun en seçkin halk oyunları ekipleri katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Halk Oyunları ekibi, yarışmada Türkiye Şampiyonu oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği Yıldızlar Türkiye Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Finali’nde Büyükşehir Belediyemizin Halk Oyunları ekibi Türkiye Şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyemiz her alanda olduğu gibi kültür, sanat ve sporda da tabiri yerindeyse başa güreşiyor. Halk oyunları ekibimizin her bir ferdini yürekten kutluyorum. Ata mirasımız olan halk oyunlarımızın gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.