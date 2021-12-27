Büyükşehir’in ekipleri yaban hayatını korumak için doğaya yem bırakıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatı ve köpekler için doğa ve kent merkezinde belirlenen alanlara yem bıraktı.

Büyükşehir’in ekipleri ayrıca, kuşlar için de kent merkezinde özel yemlikler yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla hareket geçen Büyükşehir’in ekipleri, yaban hayatını korumak için kentte belirlenen alanlarda çalışma yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mıza bağlı Hayvan Barınağı Merkezimiz, Park ve Bahçelerde görevli arkadaşlarımız ve zabıta memurlarımız yaban hayatının korunması noktasında da şehrimizde önemli çalışmalara imza atıyor. Ekiplerimiz gerek doğada gerekse kent merkezinde belirlenen alanlarda yemleme çalışması yaptı. Yaban hayatının korunması noktasında da sürekli sahadayız” dedi. Kuşlarla ilgili yemlik yapıldığını da anımsatan Başkan Sekmen, “Ekiplerimiz kuşlar için de özel yemlikler yaptı. Şehir merkezimizde belirlenen alanlara kuşlar için yemlikler bırakıldı. Görüldüğü gibi soğuk havalarda sıcacık sevgimiz ile bizlere emanet edilen doğadaki canlıların da yanlarındayız” diye konuştu.