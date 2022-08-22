Büyükşehir’in boksörü Demirceylan Avrupa Şampiyonu oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün milli boksörü Doğukan Demirceylan, Avrupa Şampiyonu oldu.

Erzurum’da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’ nda 90 kiloda mücadele eden başarılı boksör, finalde Letonyalı rakibini nakavt etti. 25 ülkeden 600 sporcunun katıldığı Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandıran Avrupa Şampiyonu, duygu dolu anlar yaşadı. “Demir yumruk” lakaplı genç boksör, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “İnandım ve başardım. Rabbim, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmamı nasip etti. Şükürler olsun” dedi.

Avrupa Şampiyonu Doğukan Demirceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu spora başladığım andan beri bizlere her türlü desteği sunan, bize ağabeylik eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen büyüğümüze şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanımız Ahmet Dal’a, hocalarıma ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Nasip olursa bundan sonra hedefim kendi sikletimde Dünya Şampiyonu olmak. İnşallah bu amaca da nasip olursa ulaşacağım.”

Bu arada Avrupa Şampiyonu Demirceylan, final maçı sonrası asker selamı vererek, “Bayrağımız ve vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum” kaydını düştü.

Öte yandan Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Erzurum 23 yıl aradan sonra bu kategoride Doğukan Demirceylan ile birlikte Avrupa Şampiyonluğunu da Türk sporuna kazanmış oldu.