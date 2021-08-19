Büyükşehir’den yeni bir kültür yatırımı daha: Erges

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve geleneklerini yansıtan projelerini tek tek hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği kısa adı ERGES olan Erzurum Geleneksel El Sanatları Müzesi, kent tarihini yansıtan özellikleriyle tarihçi ve araştırmacılardan şimdiden tam not aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Halk kültürümüz iç dünyamıza açılan birer penceredir. Geçmişimizi geleceğe taşıyan geleneksel el sanatlarımız da bu yönüyle şehrimizin tarihini bize anlatır. Her detayında Dadaşların sanata olan ilgisini yansıtan Erzurum Geleneksel El Sanatları Müzesi, geçmiş ve geleceği bir arada tutan önemli bir kültür yatırımı olarak kadim kentimizin tanıtımında inşallah aktif rol alacak” dedi. Erzurum Kalesi eteklerinde kurulan müzede unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin de farklı bir kareografiyle maketlendirildiğini ifade eden Başkan Sekmen, “Kültür Yolu Projemizin uygulandığı Erzurum Kalesi’nin eteklerinde inşa ettiğimiz ve tarihi Erzurum Evleri’nin içerisine kurulan müzemizde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi de yaşatmaya çalıştık. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel kültür yatırımını gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.