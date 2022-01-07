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Büyükşehir’den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yatırımları devam ediyor. Erzurum’un yetiştirdiği halk ozanlarından biri olan Aşık Mustafa Ruhani’nin adını taşıyan Bilgi Evi, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

ERZURUM 07.01.2022, 15:32
Büyükşehir’den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yatırımları devam ediyor. Erzurum’un yetiştirdiği halk ozanlarından biri olan Aşık Mustafa Ruhani’nin adını taşıyan Bilgi Evi, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yanı sıra Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler, Aşık Ruhani ile diğer davetliler katıldı.

Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, ahde vefanın önemine vurgu yaptı. Sekmen, “Dinimizin insan hayatına getirmiş olduğu prensipler, fert ve toplum huzurunu sağlamaya yöneliktir. İşte o güzel prensiplerden birisi de ‘Ahde Vefa’dır” dedi.

“Yüce Allah’a hamd olsun ki ahde vefayı her şeyin üstünde tutan, millete hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir anlayışın mensuplarıyız” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte bugün bizler bir ‘Ahde Vefa’ örneğini daha yerine getirmek için sizlerle bir aradayız. Aşık Mustafa Ruhani kent edebiyatımızın, sözlü ve yazılı geleneğin en önemli temsilcilerinden biridir. Aşıklık geleneğinin en önemli ocaklarından olan Erzurum’da dünyaya gelen Aşık Ruhani, dönemin büyük ustalarıyla sazı ve sözüyle meşk etmiştir. Şiirleriyle yaşadığı çağın sorunlarını dile getirirken, kendi hikâyesinin içine eklediği insanlığın hikayesini sazıyla dünyaya duyurdu. Yaşıyorken aziz milletimizin kalbinde yer edinen kültür elçilerimizin isimlerini yaşatmak adına bu bilgi evimize de Aşık Mustafa Ruhani ustamızın adını verdik. Bilgi Evi’mizde taziye evi, kütüphane, etüt merkezi ve meslek kurslarının yer aldığı birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. Palandöken ilçemizde aynı zamanda bir kültür merkezi görevini yerine getirecek olan bilgi evimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından davetliler tarafından Aşık Mustafa Ruhani Bilgi Evi’nin açılışı yapıldı.

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