Büyükşehir’den Oltu’ya mega yatırımlar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Oltu ilçesindeki etkin çalışmalarıyla da yerleşim yerini baştan aşağı ihya ve inşa etti.

İlçedeki alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un ikinci büyük içme suyu arıtma tesisini Oltu’ya inşa ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Oltu ilçesinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına da hummalı bir şekilde devam ediyor. ESKİ’nin ekipleri, 9 yılda 338 kilometre içme suyu, 105 kilometre de kanalizasyon hattı yaptı. Büyükşehir Belediyesi, ilçeye 19 yeni içme suyu deposu ve 26 fosseptik inşa ederken, 16 içme suyu deposunun da bakım ve onarımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Oltu ilçemizde Erzurum’un ikinci büyük içme suyu arıtma tesisini inşa ediyoruz. İnşallah tamamlandığında tesisimizi hayata geçireceğiz” dedi. Oltu’daki çalışmalara vurgu yapan Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

“Şehrimizin 500 noktasında aynı anda aziz hemşehrilerimize hizmet vermekteyiz. Alt ve üstyapı, asfalt, yol yapım ve bakım, çevre, peyzaj, ulaşım, prestij cadde, imam ve taziye evi, gölet, sulama ve içme suyu tesisleri başta olmak üzere Oltulu kardeşlerimize de hizmetlerin en güzelini sunmaya çalışıyoruz. İlçemizde su alanında Erzurum’un ikinci büyük içme suyu arıtma tesisini hemşehrilerimizin emrine sunacağız. 105 milyon maliyetli bu önemli yatırımın yapımı sürüyor. Ayrıca gelecek yıl için belirlediğimiz bir hedef var; ‘2023’te asfaltsız mahalle kalmayacak’ İnşallah Oltu’muzda da 2023’te asfaltsız mahalle kalmayacak.”

Başkan Sekmen ayrıca içme suyu şebeke yenileme çalışmalarının sürdüğünü, söz konusu çalışmaların da yıl sonunda tamamlanacağı müjdesini verdi.