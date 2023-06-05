Büyükşehir’den kardeş şehir Adıyaman’a mobil mezbaha

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir Adıyaman’a olan desteği devam ediyor.

Deprem felaketi sonrası söz konusu bölgede önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman iline yönelik yardımları sürüyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Deprem felaketinin yaşandığı andan bugüne kadar kardeş şehrimiz Adıyaman’da alt ve üstyapı hizmetlerimiz, lojistik çalışmalarımız ve tüm insan kaynağımızla depremzede kardeşlerimizin emrindeydik ve emrinde olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adıyamanlı kardeşlerimizin mezbaha ihtiyacını anında giderdik” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Adıyamanlı hemşehrilerim mezbaha ihtiyaçlarının olduğunu bize bildirdi. Biz de anında bu ihtiyacı yerine getirdik. 7 kişilik ekipten oluşan ve günlük 150 büyükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip mobil mezbahamız ilimizde kuruldu. Talep ve isteğin yeniden oluşması halinde ikinci mezbahamızı da bölgeye sevk edeceğiz. Adıyaman şehrimizin gelişim ve değişimi için ne gerekiyorsa, üzerimize düşen neyse yapmaya devam edeceğiz. Erzurum’umuz da olduğu gibi Adıyaman’ımızda da hemşehrilerimizin kardeşlerimizin daima emrindeyiz.”