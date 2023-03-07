Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 5 bin aileye hediye kartı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlara Ramazan ayı öncesi hediye kartı verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye hediye kartı dağıtıldı. Büyükşehir’in hediye kartı dağıtımından yararlanan ihtiyaç sahibi aileler, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen alışveriş mağazalarından Ramazan ayı öncesi gıda alışverişi yapabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 1850 aileye günlük 8 bin 500, aylık ise 255 bin ekmek dağıtımı yapılıyor. Bu arada Doğu’nun en önemli iyilik hareketi olarak nitelendirilen ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Hayır Çarşısı’nda gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere de giyim ve eşya yardımı yapılıyor.