banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Türkiye kelebekleri risk altında
Türkiye kelebekleri risk altında
SPK ‘piyasa bozucu işlemler’ gerekçesiyle 2.5 milyon TL ceza kesti
SPK ‘piyasa bozucu işlemler’ gerekçesiyle 2.5 milyon TL ceza kesti
Emekli bayram ikramiyeleri 1500 TL olacak mı?
Emekli bayram ikramiyeleri 1500 TL olacak mı?
Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu
Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu

Büyükşehir’den 15 Temmuz programı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 15 TEMMUZ’U, DÜZENLEDİĞİ PROGRAMLA ELE ALDI. İBRAHİM ERKAL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “15 TEMMUZ ÖNCESİ VE SONRASI” KONULU PROGRAMA GAZETECİ-YAZAR NEDİM ŞENER VE SÜLEYMAN ÖZIŞIK’IN YANI SIRA GÜVENLİK POLİTİKALARI UZMANI METE YARAR DA KONUŞMACI OLARAK KATILD

ERZURUM 18.07.2020, 10:31
8
Büyükşehir’den 15 Temmuz programı

15 Temmuz’un öncesi ve sonrası Erzurum’da ele alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Biz bu soysuzların arkasındakilerin 28 Şubat’ı, Gezi Olaylarını, 17 ve 25 Aralık yargı darbe girişimini tezgâhlayanlar olduğunu da biliyoruz” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’u, düzenlediği programla ele aldı. İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “15 Temmuz Öncesi ve Sonrası” konulu programa Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve Süleyman Özışık’ın yanı sıra Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar da konuşmacı olarak katıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, merkez ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

“Demokrasi tarihinin kara lekesi”

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin “Aziz milletimizin gösterdiği direnç ve milli duruşu sayesinde sadece Türk demokrasi tarihine değil, aynı zamanda dünya demokrasi tarihine de geçen 15 Temmuz destanı, millet olarak vatan ve bayrak aşkımızı ortaya koyması açısından da kuşkusuz önemli bir eser olarak hatırlanacak” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, programda çok önemli mesajlar verdi. Başkan Sekmen, “Hafızalarımızdaki tazeliğini daha dün gibi koruyan bu menfur ve barbarca girişim, Türk demokrasi tarihine kuşkusuz kara bir leke olarak geçti. Kaldı ki, bu millet darbelerle ilk kez tanışmadı, askeri müdahalelerle ilk kez karşılaşmadı. Ve fakat şunun altını hususen çizmekte fayda var ki; yakın tarihimizde gerçekleşmiş ve geride kalmış olan hiçbir darbe de, bu kadar caniliğe ve barbarlığa sahne olmadı. Bu sebeple 15 Temmuz’da yaşananlar bir darbeden çok öte, aslında doğrudan doğruya Türkiye’yi işgal girişimiydi” diye konuştu.

Başkan Sekmen’den 15 Temmuz vurgusu

Başkan Sekmen, geçmişte demokrasinin defalarca kesintiye uğradığını hatırlatarak, “Hatta milletin meclisinin kapıları bile kapandı ama milli iradenin ifade bulduğu yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir zaman bombalanmamıştı. Yine yakın tarihte siyasetçiler, bürokratlar ve cunta lisanıyla sağcılar ya da solcular gözaltında alındı, bunu da biliyoruz. Hatta ve hatta bu ülkede bir başbakan, bakan arkadaşıyla birlikte idam da edildi. Ama bu darbelerin hiçbirisinde milletin üzerine kurşun yağdırılmadı, tank namluları doğrultulmadı ve savaş uçakları kullanılmadı. Ama işte hain FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz’da gözünü öyle bir kararttı ki; dini değerlerini istismar etmek suretiyle kandırdığı ve de aldattığı masum insanların üzerine adeta ölüm kustu. Senelerce “himmet” diyerek, “hizmet” diyerek ve bize bizdenmiş gibi görünerek stratejik birçok kuruma kadar sızan bu soysuzlar, hainlikte öyle bir yarış verdi ki; “cemaat” kavramını dahi cinayetle eşdeğer görecek kadar canileşti” ifadelerini kullandı.

“Biz bu soysuzların kim olduğunu biliyoruz”

15 Temmuz’da milletin tüm evlatlarının sergilediği cesaret ve feraset sayesinde 15 Temmuz’un bugün “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak kutlandığını anlatan Sekmen, “FETÖ terör örgütünün aslında kim olduğunu, hangi akla ve amaca hizmet ettiğini artık hepimiz biliyoruz. Örgütün başında her ne kadar Pensilvanya’da yaşayan bir İblis bulunsa da, aslında bu şer yapılanmasının arkasında da kimlerin olduğunu da biliyoruz. Kimlerin kimlerle iş tuttuğunu FETÖ’cü hainlere hangi ülkelerin kucak açtığını, koruduğunu ve kolladığını da biliyoruz. Senelerce ‘müttefik’ edebiyatı yapan ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin hain terör örgütü FETÖ’yü nasıl desteklediğini de biliyoruz. Ve biz bu soysuzların arkasındakilerin 28 Şubat’ı Gezi Olaylarını 17 ve 25 Aralık yargı darbe girişimini tezgâhlayanlar olduğunu da biliyoruz” dedi.

Başkan Sekmen: “Başaramayacaklar”

Başkan Sekmen, konuşmasını şöyle tamamladı: “Emperyalist güçler ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar! Bu millettin iman dolu göğsü var olduğu müddetçe, vatanı, bayrağı ve milleti için nefsinden ve nefesinden feragat edecek milyonlar bulunduğu müddetçe, yapamayacaklar. Bir daha bu milletin iradesine pranga vuramayacaklar. Bu milleti 2023, 2053 ve 2073 hedefinden saptıramayacaklar. Dolayısıyla niyazımız odur ki; Allah, bu millete bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın! Allah, birlik ve beraberliğimizi daim, ülkemizi ve milletimizi kaim eylesin.”

Programda daha sonra Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve Süleyman Özışık’ın yanı sıra Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz öncesi ve sonrasını birbirinden çarpıcı bilgiler ve örneklerle konuklara aktardı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 33 44
11. Ümraniye 33 44
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Arsenal 36 53
10. Burnley 36 51
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 18 Temmuz 2020
İmsak 03:48
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:24