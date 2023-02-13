Büyükşehir tüm imkanlarını felaket bölgesine seferber ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânlarının felaket bölgesine seferber edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mehmet Sekmen, “Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yönelik yardım konvoylarımız, lojistik, altyapı, su ve kanalizasyon, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerimiz artarak devam ediyor” dedi.

“Devletimiz tüm imkânlarını aziz milletimizin emrine seferber ediyor” diyen Başkan Sekmen, Büyükşehir’in diğer illerle birlikte Adıyaman’da da önemli çalışmalara imza attığını vurguladı. Başkan Sekmen, “Deprem sonrası tüm imkânlarımızı felaket bölgesine seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Arama ve kurtarma, bakım ve onarım, lojistik, temizlik, giyecek, yiyecek, akaryakıt, iş makinası, battaniye, çadır, kahvaltılık, ısınma, ekmek, su, mobil mutfak ve mobil fırın üniteleri, temizlik ve hijyen ürünleri, mama ve çocuk bezi başta olmak üzere her alanda karınca kararınca depremzede kardeşlerimizin yanında yer aldık. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan tuvalet konusunda da kendi atölyelerimizde imal edilen seyyar lavabolar felaket bölgesine gönderildi. Yardım TIR’larımızı peyder pey kardeşlerimize ulaştırdık” diye konuştu.

Başkan Sekmen ayrıca, Adıyaman ve diğer illerin yeniden inşasında bölgesel bir tecrübeye sahip olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin konutlaşma alanında da üzerine düşeni yapmaya daima hazır olduğunu sözlerine ekledi.