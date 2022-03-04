Büyükşehir Şair Sezai Karakoç’u andı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi düzenlediği programla yazar, düşünür ve şair Sezai Karakoç’u andı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Sezai Karakoç’u Anlamak” adlı programda Metin Önal Mengüşoğlu, Erdoğan Erbay, Şaban Abak ve Hanefi İspirli Şair Karakoç’u tüm yönleriyle anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, anma programında yaptığı konuşmada, sanat ve edebiyatın önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, “İnsanların hayatında yer tutan en önemli konulardan biri de kültür ve sanattır” dedi.

“Şehirler binalarla, binalar insanlarla kendilerini var ederler. Tarihten bu yana insanların kendilerini ifade etme biçimlerinden belki de en kıymetlisi sanatla ifade etmektir” diyen Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şüphesiz ki sanatların en incesi de sözdür ve şiirdir. Bugün burada sözü, şiiri ve şahsiyeti çok ince olan bir şairi anmak için toplandık. Üstad Sezai Karakoç; duruşu ve şiirleriyle bir nesil yetiştirdi. Hepimiz ondan sadece şiir okumadık. Aynı zamanda ondan bir duruş, şiir gibi yaşamayı öğrendik. Sezai Karakoç Doğu’nun yedinci oğlunu tıpkı Mehmet Akif’in Asım’ı gibi ruhumuza işledi. Batının anlattığı masallara karşı o bir masal anlattı bize ‘Batılılar! Bilmeden Altı oğlunu yuttuğunuz bir babanın yedinci oğluyum ben’ diyerek bize bir ufuk çizmiş ve aynı zamanda da Batı’ya isyan etmiştir. Şiirin bir nesli nasıl yetiştirdiğine verilecek en güzel örneklerden biridir Sezai Karakoç. ‘Beni öldürseniz de çıkmam buradan kemiklerim değişecek toz ve toprak olacak belki fakat değişmeyecek ruhum’ demiş ve her türlü baskıya rağmen, şahsiyetli bir yaşamın asil duruşunu bizlere hediye etmiştir. Bu vesile ile Üstad Sezai Karakoç’u bir kez daha rahmetle ve saygıyla yad ediyorum.”