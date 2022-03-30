Büyükşehir kentin kültür hayatına katkı sunmaya devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentin kültür hayatına düzenlediği önemli etkinliklerle katkı sunmaya devam ediyor.

Her hafta önemli organizasyonlara imza atan Büyükşehir Belediyesi bu kez de 58. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikle okumanın ve kitapların önemini anlattı.

Yazar Kahraman Tazeoğlu’nun katıldığı söyleşiye konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, “Şehrimizin ekonomik, eğitim, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Kütüphanelerimiz, bugün gelinen noktada örgün eğitimi tamamlayan şehrimizdeki en önemli eğitim unsurlarının başında gelmektedir. Tabiri yerindeyse bir İstihdam ve Sanat Okulu olarak tanımlanan ESMEK’lerde yeni kütüphaneler kurduk ve kurmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Bilindiği gibi kütüphaneler, bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Kitapsız bir dünya insanı cehalete götürür. Cehalet ise kişinin ve toplumların en büyük düşmanıdır. Bu nedenle kitap okuma sevgisi ve kütüphane alışkanlığını çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren vermeliyiz” diyen Polat, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi’nin eğitimle ilgili talimatlarını birer görev telakki ederek, eğitim ve bilim şehri Erzurum’a inşallah yeni kütüphaneler kazandırmaya devam edeceğiz” kaydını düştü.

Aynalı: “İl genelinde 8 yılda 19 kütüphane açtık”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da konuşmasında, “Kütüphaneler, ülkemizin en önemli veri ve bilgi kaynaklarıdır. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan kütüphaneler, milli eğitim sistemimizin de en önemli yapıtaşıdır. Kitaplar, bize bilgiye en kolay şekilde ulaşma imkânını da tanıyan önemli kaynaklardır” diye konuştu.

Kütüphanelerin Türkiye’nin en önemli hazineleri olduğunu bildiren Genel Sekreter Aynalı, şunları kaydetti:

“Bir kütüphane ortamında, kitaplar arasında, kitap kokusu içinde araştırma yapmanın ve bilgiye ulaşmanın ayrı bir tadı vardır. Bu nedenle mümkün oldukça kolay ulaşılabilecek internet bilgisinden ziyade kütüphanelerdeki bilgi hazinelerinden de yararlanılması gerekir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki tüm yerel hizmetlerde olduğu gibi eğitim, kültür ve sosyal alanlarda da vatandaşlarımıza elimizden gelen katkıyı sunmaya ve yavrularımızın eğitim yuvalarını modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Bilindiği gibi İl genelinde 1527 okulda bakım ve onarım yapan Büyükşehir Belediyemiz, şehrimizdeki kütüphane sayısını artırmakta da oldukça kararlı. Bakınız İl genelinde 8 yılda 19 kütüphane açarak 100 bin kitapla yavrularımıza bütün imkânlarımızı sunmaya gayret ediyoruz. Bu güzel etkinlik vasıtasıyla şunu da ifade etmek isterim ki şehrimizde kütüphanelerin artmasına yönelik düzenlenecek kitap kampanyalarına sonuna kadar destek vermeye hazırız. Yeter ki yavrularımız okuyup, ülkemize ve milletimize hayırlı bireyler olsunlar.”

Konuşmaların ardından yazar Kahraman Tazeoğlu da söyleşisinde okumanın önemini anlattı.